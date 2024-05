Tunisie: CAB - Attention au relâchement !

A Sakiet Eddayer, les Cabistes joueront concentrés jusqu'au bout...

Sur le papier, le CAB part largement favori pour se qualifier au tour suivant. Seulement, en réalité sur le terrain, et tout particulièrement en Coupe de Tunisie quand on évolue à l'extérieur, tout demeure possible ! Il n'y a pas de petites et de grandes équipes dans une pareille épreuve.

Tout le monde part sur un pied d'égalité. Avertis des mauvais écueils, les Cabistes ont donc effectué le déplacement à Sakiet Eddayer, concentrés sur leur sujet pour y affronter l'équipe locale. Il n'est pas question de penser qu'il s'agit d'une simple formalité à remplir. L'entraîneur M. Kanzari a toujours donné de l'importance à chaque rencontre en s'y préparant suivant le contexte et les spécificités de chacune d'elle.

Le pouvoir aux jeunes

Contre son adversaire du jour, le CAB a pris les précautions nécessaires pour éviter les mauvaises surprises ! On sait que les étrangers Seydi, Konte et Cissoko seront absents et qu'ils seront un atout en moins dans le rendement global des «Jaune et Noir», mais on sait aussi que Kanzari saura, à n'en point douter, aligner la formation appropriée, susceptible de réaliser un résultat positif.

Les jeunes qui ont donné satisfaction lors du dernier match contre l'USBG feront en sorte de pallier ces absences. On fait allusion à Mideni, Rhibi, Ouedfen, Rhimi voire Bougatfa qui, de match en match, prouvent qu'ils sont capables de prendre, déjà, la relève. Même s'ils ne sont pas tous titulaires à cette occasion, ils se tiendront prêts à relayer leurs camarades en cours de jeu si les conditions l'exigent...