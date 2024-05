Cote d'Ivoire: San Pedro - La culture de la science, la technologie et l'innovation inculquées aux élèves

Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti), a organisé le 15 mai 2024 au lycée moderne Inagohi de San Pedro, une séance de sensibilisation des élèves à la culture de la science, la technologie et l'innovation (Sti).

Cette rencontre entre dans le cadre d'une série d'activités similaires qui couvriront plusieurs lycées et collèges du pays. Elle intervient après les étapes de Man, Adiaké, Aboisso et Yopougon. Le Fonsti entend ainsi susciter et développer chez les élèves, des vocations dans les domaines de la science, la technologie et l'innovation, tout en leur montrant l'impact des mathématiques et l'ingénierie sur la société.

À l'occasion, des modèles de réussite dans lesdits domaines leur ont été présentés. Aussi, ont-ils été édifiés sur des filières, des formations et des carrières susceptibles d'y déboucher.

Dr Annette Ouattara, responsable études, renforcement de capacités et partenariat du Fonsti représentait Dr Yaya Sangaré, le secrétaire général. Elle a indiqué que tout développement passe fondamentalement par des résultats de recherches. D'ou l'importance, selon elle, de développer en chaque ivoirien des approches scientifiques.

" Pour pouvoir former des leaders et des chercheurs de demain et pour que la Côte d'Ivoire puisse être à un certain niveau, il faudrait que notre jeunesse d'aujourd'hui comprenne que c'est elle l'essence même de ce développement. Ses connaissances et ses pratiques aideront notre pays a se développer. C'est maintenant qu'il faut y penser ", a-t-elle déclaré.

%

Les élèves ont suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation du Pr Zoueu Jérémie, professeur titulaire en photonique, par ailleurs, vice-président de l'université de San Pedro et du Conseil scientifique du Fonsti. Il s'est longuement prononcé sur les figures scientifiques noires qui ont contribué à l'ère technologique et à mis l'accent sur leurs oeuvres, découvertes et inventions.

Cet instant d'échange avec les élèves a également été marqué par une autre présentation, portant sur les sciences humaines et sociales. Elle a été conduite par Pr Konin Severin, spécialiste en sciences humaines et membre du Conseil scientifique du Fonsti.