Afrique: Coupe de la confédération - Zamalek sacré champion après sa courte victoire face au RS Berkane

Les Égyptiens de Zamalek ont été sacrés champions suite à leur victoire face aux Marocains du RS Berkane (1-0), en finale retour de la Coupe de la confédération ce dimanche 19 mai. Malgré leur défaite au match aller (1-2) mais grâce à leur but inscrit à l'extérieur le 12 mai dernier, les joueurs de Zamalek décrochent le deuxième titre de leur histoire dans la compétition.

Remake de la finale de l'édition 2018-2019 remportée par Zamalek aux tirs au but face au RS Berkane, les Égyptiens ont à nouveau été les bourreaux des Marocains en dominant les débats lors de cette finale retour (1-0, 2-2 score cumulé) et décrochant le sacre grâce à leur but marqué à l'extérieur au match aller.

Défaits lors du match aller, les Égyptiens ont lancé les hostilités sans attendre pour rattraper leur retard : après une première alerte sur corner bien dégagée par le portier marocain (4e), Nabil Dunga a tenté sa chance avec une frappe depuis l'extérieur de la surface sans trouver le cadre (5e). Dans la foulée, le Sénégalais Ibrahima Ndiaye était à la réception d'un ballon aérien juste devant la cage marocaine mais sa tête à bout portant n'a pas trompé face à Hamiani (6e).

Complètement maîtres du ballon, les Cairotes n'ont pas laissé leurs adversaires respirer jusqu'à trouver la faille : délaissé dans la surface, Ahmed Hamdi a ouvert le score d'une reprise de volée puissante dans le petit filet gauche (26e, 1-0). Dominés depuis le début de la rencontre, les Marocains se sont ensuite réveillés avec plusieurs tentatives sur le but de Awad, mais la tête de Dayo (26e) ou encore la frappe de Bassene (32e) sont chacune passées largement au-dessus de la cage.

Juste avant la mi-temps, Zamalek a eu l'occasion de doubler la mise après une sortie hasardeuse de Hamiani sur un centre, sans trouver le chemin des filets (44e). Berkane s'est également procuré une bonne occasion à la toute fin du temps additionnel, mais le ballon a filé en sortie de but (45e+7).

Les Marocains sans maîtrise dans le jeu

À peine revenus sur la pelouse, les Chevaliers blancs de Zamalek ont remis la pression sur les Marocains en s'offrant une nouvelle occasion nette devant le but, sans que Jaziri ne parvienne à cadrer sa tête (50e). Lancé dans la surface, Ndiaye a lui aussi tenté de forcer le verrou adverse mais a manqué de précision sur sa frappe (52e).

Berkane a tenté d'exister en seconde période mais a dû se contenter des miettes laissées par les Égyptiens, dominateurs à la récupération et solides en défense. Labhiri a notamment décoché une frappe à mi-distance au-dessus de la barre (71e) et Khairi a mal dosé son coup franc à l'entrée de la surface (76e). Lors du dernier quart d'heure, les Marocains ont manqué d'inspiration et d'impact pour renverser le cours du match face à des Cairotes qui se sont contentés de gérer le score.

Ce succès des Égyptiens devant leurs supporters au Caire - et leur but marqué à l'extérieur lors de leur défaite au match aller - permet à Zamalek de décrocher son deuxième titre dans la compétition après un premier sacre remporté en 2019... déjà face au RS Berkane.