Maroc: Diwan Awards...Les compétences marocaines mises à l'honneur à Bruxelles

Bruxelles — Plusieurs compétences belgo-marocaines qui s'illustrent dans différents domaines ont été primées, samedi soir à Bruxelles, dans le cadre de la 12ème édition des Diwan Awards, récompensant l'excellence des compétences MRE de Belgique.

Cet événement, qui célèbre les actions remarquables et les parcours inspirants de modèles de réussite marocains en Belgique, est devenu au fil des années une occasion renouvelée de saluer le mérite et l'excellence de talents de divers horizons qui donnent une image rayonnante de la communauté belgo-marocaine.

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée en présence notamment du Premier ministre belge, Alexander De Croo, de l'ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur et de plusieurs personnalités politiques, culturelles, associatives et du monde des affaires du Maroc et de la Belgique.

Les lauréats se sont distingués par leur actions et leurs contributions dans différentes catégories, à savoir "Loi", "Business", "Santé", "Management", "Jeunes talents", "Technologie et ingénierie", "Education", "Architecture", "Art et culture", "Sport" et "Associations", en plus d'un Diwan d'honneur.

Dans une allocution à cette occasion, M. De Croo a souligné que cette cérémonie coïncide avec la commémoration du 60ème anniversaire de la signature des accords bilatéraux entre la Belgique et le Maroc pour une immigration de travail, notant que cet événement offre l'occasion de s'arrêter sur l'histoire de la communauté marocaine en Belgique mais aussi de "regarder vers le futur que nous avons en commun en Belgique et en Europe".

Il a relevé les sacrifices et les efforts déployés par la première génération de la communauté marocaine en Belgique puis les générations qui ont suivi, notant que les citoyens d'origine marocaine ont fortement contribué à l'édification de la société belge d'aujourd'hui et se sont illustrés dans tous les secteurs économiques, culturels, politiques et de la société civile.

"Vous portez haut les couleurs de la Belgique et du Maroc", a-t-il lancé à l'adresse des membres de la communauté marocaine présents à cette cérémonie.

De son côté, M. Ameur a relevé qu'en 60 ans, la communauté marocaine de Belgique a "accompli des avancées considérables et a contribué d'une façon remarquable" au développement, à la modernisation et au rayonnement de la Belgique et du Maroc, soulignant que cette communauté est "fière de son attachement à son pays d'origine".

Il a également salué le "développement sans précédent" des relations entre le Maroc et la Belgique sur les plans politique, culturel et économique, ajoutant que cette dynamique a été consacrée lors de la réunion, en avril dernier, de la Haute commission mixte présidée par les chefs de gouvernement des deux pays, lors de laquelle les deux parties ont réaffirmé leur volonté partagée de renforcer la coopération bilatérale et de construire un partenariat stratégique tourné vers l'avenir.

Pour sa part, le co-organisateur des Diwan Awards, Said El Maliji, s'est félicité du succès de cette manifestation qui met la lumière sur les compétences d'origine marocaine qui s'illustrent dans divers domaines grâce à leur travail, leurs valeurs et leur contribution positive dans la société, avec un accent mis sur les jeunes talents.

L'édition 2024 se distingue par la célébration du 60ème anniversaire de l'immigration marocaine en Belgique, une occasion de saluer les efforts des belgo-marocains et les valeurs de coexistence et de multiculturalisme, a-t-il ajouté.

La cérémonie de remise des trophées des "Diwan Awards", qui s'est déroulée dans les locaux prestigieux du musée de l'automobile de Bruxelles "Autoworld", a été ponctuée par des spectacles artistiques et musicaux.