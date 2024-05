Algérie: TAC-2024 - Hamza Yacine s'offre une 3e victoire personnelle en attendant de récupérer le maillot jaune

SKIKDA — Le coureur algérien Hamza Yacine (Madar Pro Team) a réussi à remporter sa troisième victoire personnelle, et la sixième pour l'Algérie, sur le Tour d'Algérie cycliste (TAC-2024), lors de la 8e étape courue dimanche entre Constantine et Skikda sur une distance de 118,5 km, avec la participation de 69 cyclistes représentant 16 équipes.

"Je suis très content de ce résultat, même si j'aurais aimé être dans une position avancée au classement général. J'ai donné le meilleur de moi-même, j'ambitionne d'aider mes coéquipiers pour récupérer le maillot jaune", a réagi Hamza Yacine à l'APS, à l'issue de la course.

L'Algérien a franchi la ligne d'arrivée dans le temps de 2h26:55, devant le Canadien David Drouin de l'équipe "Euro Cycling Team" et son coéquipier Youcef Reguigui de la formation malaisienne "Terengganu", crédités du même temps.

Outre le maillot bleu de vainqueur de l'étape, Hamza Yacine (27 ans) a conservé son maillot vert du meilleur sprinteur, porté durant 7 étapes sur 8, et enfile le maillot rouge du meilleur coureur algérien.

Au classement général, l'Erythréen Meron Hagos Teshom a conservé son maillot jaune de leader pour la troisième journée de suite avec un chrono de 25:31.44, devant l'Algérien Nassim Saïdi (25:32.14) et le Néerlandais Lars Quaedvlieg (25:32.22).

"La course d'aujourd'hui a été compliquée, mais j'ai pu contrôler le peloton de tête et en faire partie jusqu'au sprint final. Je vais me battre lors de la prochaine étape pour conserver le maillot jaune du tour, je pense que j'ai les moyens pour atteindre mon objectif en dépit de la difficulté de la mission", a indiqué l'Erythréen Meron Hagos Teshom.

A l'issue de cette 8e étape, les coureurs algériens échouent ainsi à récupérer le maillot jaune de leader, pour la troisième journée de suite, après avoir été endossé par Hamza Yacine durant les deux premières étapes, avant de le céder à son compatriote Ayoub Sahiri (NR Dely Ibrahim) lors des trois étapes qui ont suivi.

"La course s'est déroulée sous une forte chaleur, surtout dans ses derniers kilomètres, où nous avons été contraints de reculer, ce qui nous a empêché d'aider notre coéquipier Nassim Saïdi à récupérer le maillot jaune", a expliqué Ayoub Sahiri.

Lundi, la neuvième et avant-dernière étape du TAC-2024, mènera le peloton de Skikda à Annaba sur une distance 126,5 km.

Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'UCI, le Tour d'Algérie est régi par les règlements de la FAC et ceux de l'Union Cycliste Internationale. Il est placé sous le contrôle d'un commissaire de course et d'un inspecteur antidopage.