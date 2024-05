Algérie: Création d'une Association des diplômés des universités et instituts algériens pour renforcer la coopération bilatérale

ALGER — Une Association des diplômés des universités et instituts algériens a été créée à Nouakchott, regroupant plus de 800 cadres et chercheurs mauritaniens diplômés des établissements universitaires algériens, une initiative visant le renforcement de la coopération et des relations entre l'Algérie et la Mauritanie.

La cérémonie de création de cette association a été organisée le week-end dernier en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, Mohamed Benattou, du président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-algérienne, M. Dah Soheib outre des diplomates et de parlementaires mauritaniens, et de nombreux cadres algériens et mauritaniens.

Dans son allocution lors de la cérémonie, M. Benattou a mis en exergue les relations privilégiées et les liens fraternels entre l'Algérie et la Mauritanie, saluant cette initiative reflétant ces relations distinguées.

L'ambassadeur algérien a également souligné le rôle de cette association dans le renforcement des relations algéro-mauritaniennes, qui connaissent une "dynamique historique", depuis la visite du président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, en Algérie en décembre 2021, et les accords stratégiques majeurs qui en ont découlé, notamment la création du poste frontalier et de la route reliant Tindouf à Zouerate."

Près de 500 bourses d'études ont été octroyées par l'Algérie aux étudiants mauritaniens au titre de l'année universitaire 2023-2024.

Et de préciser que l'Association se veut un trait d'union pour le renforcement des relations entre les peuples algérien et mauritanien, a-t-il soutenu.

Dans une déclaration à l'APS, le chargé de l'information et de la communication externe du comité de supervision de l'association des diplômés des universités et instituts algériens, Maloum Yahia El-Maloum, a affirmé que l'idée de créer cette association remontait à 4 ans, où des docteurs et ingénieurs mauritaniens qui ont fait leurs études en Algérie ont décidé de mettre en place un cadre les réunissant, en tant que diplômés des universités et instituts algériens.

"Cet espace commun incite à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères", a indiqué l'intervenant, tout en exprimant la gratitude des étudiants mauritaniens à l'Etat Algérien, pour intérêt qu'il accorde aux étudiants mauritaniens.