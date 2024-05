Ile Maurice: Le FMI confirme sa projection de croissance de 4,9 % pour 2024

Le board du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le rapport de l' «Article IV Consultations», dont les principales recommandations avaient été communiquées en février aux autorités mauriciennes après sa mission d'experts dirigée par Mme Colacelli. Dans un communiqué émis le 16 mai, le FMI confirme la reprise économique postpandémie soutenue par le dynamisme du tourisme, de la construction de logements sociaux et des services financiers couplé aux mesures budgétaires.

Après une croissance de 8,9 % en 2022 et d'environ 7 % en 2023, celle de 2024 est projetée à 4,9 % et 3,5 % à moyen terme. Toutefois, le taux estimé de 4,9 % pour l'année en cours est inférieur à celui du ministère des Finances, qui table sur une croissance de 6,5 % tout comme la Banque de Maurice (BoM). Il faudra savoir sur quelles hypothèses le ministre s'est basé pour arriver un tel niveau de croissance en 2024.

Sur les autres indicateurs économiques, le communiqué du FMI note, par exemple, que l'inflation a diminué grâce à la baisse des prix internationaux des matières premières, s'établissant en moyenne à 7 % en 2023. L'inflation globale devrait baisser à 4,9 % en moyenne en 2024 et à 3,5 % par la suite, conformément à l'objectif d'inflation à moyen terme de la BoM. Dans la foulée, l'institution financière souligne que le déficit du compte courant extérieur s'est fortement réduit en 2023 pour atteindre 4,5 % du PIB, reflétant un fort rebond des recettes du tourisme. Il devrait rester à ce même taux et à environ 4 % à moyen terme.

%

Autre constatation : l'orientation budgétaire de l'exercice 2023-24 devrait être expansionniste, car la croissance des revenus a ralenti alors que les dépenses extrabudgétaires pour la construction de logements sociaux ont augmenté. Les risques pesant sur les perspectives sont à la baisse, dus notamment à une détérioration de la croissance mondiale, aux prix du carburant et des produits alimentaires plus élevés que prévus et à des événements climatiques extrêmes.

Concernant la BoM, les recommandations approuvées par le board du FMI porte sur la nécessité pour que celleci se tienne prête à resserrer sa politique monétaire en cas de nouvelles pressions inflationnistes. Les directeurs exécutifs de l'institution de Bretton Woods ont aussi appelé la BoM à reprendre les «auctions» non plafonnées pour mieux aligner le taux interbancaire sur le taux directeur. De plus, pour aider à préserver l'indépendance de la banque centrale, le FMI plaide une nouvelle fois en faveur d'amendements à la loi régissant la BoM et suggère qu'elle se retire progressivement de l'actionnariat de la Mauritius Investment Corporation.