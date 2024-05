Ile Maurice: Le porte-monnaie frétille d'inquiétude

Après une hausse cette semaine des prix du fret maritime, exacerbés par des facteurs géopolitiques et des perturbations logistiques, le coût de la vie à Maurice risque de prendre encore l'ascenseur et de maintenir cette tendance.

Yousouf Delbar, porte-parole de l'Association professionnelle des transitaires (APT), explique cette situation. «En janvier, le prix était d'environ USD 700 pour un conteneur de 20 pieds et USD 1 200 pour celui de 40 pieds. Actuellement, le prix est d'environ USD 3 500 et USD 7 000 respectivement depuis l'Asie de l'Est et du Sud-est et de la Méditerranée orientale à la frontière de l'Asie et de l'Afrique du Nord. Nous attendons une autre hausse le 1er juin. Les lignes maritimes manquent d'équipement et de services pour desservir les îles de l'océan Indien ainsi que l'Afrique de l'Est et du Sud.»

La cause : les routes de l'Extrême-Orient vers l'Afrique de l'Ouest offrent un rendement très élevé. En revanche, la région océan Indien, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud rencontrent de nombreux problèmes. Les lignes maritimes préfèrent donc desservir les routes plus rentables. Cette situation est due à la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, qui a entraîné la fermeture du canal de Suez. Les lignes maritimes repositionnent leurs conteneurs en Asie, rendant la situation plus compliquée. Alors que le transit prenait autrefois 18 à 28 jours, il faut maintenant compter trois mois avant que les conteneurs n'arrivent à Maurice.

%

Ces retards accumulés entraînent un gel des réservations de conteneurs par les lignes maritimes. «Une amélioration de la situation n'est attendue qu'à la fin de l'année. Nous nous retrouvons face à une situation similaire à celle de la période de Covid, où le fret coûtait USD 8 000 pour un conteneur de 20 pieds et USD 16 000 USD pour celui de 40 pieds. Actuellement, nous en sommes presque à la moitié de ces prix. Le problème est que Maurice importe beaucoup de l'Asie, où les prix ne cessent d'augmenter. De plus, les droits d'importation et la TVA sont calculés sur le montant CIF (Cost, Insurance and Freight), sur lequel sont ensuite appliqués les droits de douane et les taxes.»

Avec les importations qui menacent d'être de plus en plus chères, le coût de la vie à Maurice augmentera, avertit Suttyhudeo Tengur, président de l'Association de la protection des consommateurs et de l'environnement. *«La hausse du prix du fret dans les mois à venir sera difficile pour les consommateurs déjà asphyxiés.

Le ministère devrait suivre en permanence l'augmentation des prix du fret à l'international et contrôler les factures des commerçants pour vérifier les coûts réels du fret afin d'éviter les abus sur les prix des commodités passant des importateurs aux détaillants.»*Jayen Chellum, secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice, rappelle que malgré la hausse considérable des prix du fret et des commodités durant le Covid-19, «les prix n'ont pas baissé lorsque le coût du fret a diminué comme il le fallait. L'État doit intervenir pour éviter les abus et ne pas se contenter de donner de l'argent.» À suivre donc l'effet domino de ces augmentations...