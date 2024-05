Ile Maurice: Confirmation de la photo - Trop chauves, trop gros, trop maigres...

Le processus de réenregistrement des cartes SIM à Maurice soulève des défis majeurs pour de nombreux abonnés, mettant en lumière les obstacles liés à l'identification biométrique et la confirmation d'identité.

Alors que les autorités insistent sur la nécessité de renforcer la protection des abonnés contre la fraude et l'usurpation d'identité, de nombreux utilisateurs se retrouvent confrontés à des difficultés techniques et pratiques. L'une des principales étant liée à l'exigence d'une photo en couleur ou d'un selfie pour confirmer leur identité lors du réenregistrement.

Cette exigence pose problème pour ceux dont l'apparence a changé au fil du temps: certains ont perdu leurs cheveux, d'autres ont grossi ou maigri... Véritable casse-tête pour ceux qui ont connu des transformations physiques. Si les autorités comptent comparer une nouvelle photo de vous à celle sauvegardée dans leur base de données de la carte identité nationale, il peut y avoir des problèmes.

Des variations, telles que prise ou perte de poids, perte de cheveux ou autres transformations physiques, rendent souvent les nouvelles photos incompatibles avec celles enregistrées dans la base de données des opérateurs. En effet, plusieurs abonnés ont rapporté avoir tenté de se réenregistrer en ligne, notamment, mais ont été confrontés à des rejets répétés du système. Ils sont nombreux à avoir dû se rendre au showroom de leur opérateur pour finaliser le processus, ce qui, disent-ils, a entraîné des pertes de temps et d'énergie considérables.

Parmi les témoignages recueillis, celui d'un abonné qui a dû refaire le processus de réenregistrement en personne chez l'opérateur après que le système en ligne n'a pas reconnu sa photo récente comme compatible avec celle enregistrée. Cette situation reflète les défis persistants pour de nombreux abonnés qui tentent de se conformer aux exigences du réenregistrement de leur carte SIM.

Reconversion biométrique

Parmesh Pallanee, Chief Innovation Officer, intervenant en cour lundi dans la plainte constitutionnelle déposée par l'avoué Pazhany Rangasamy, a souligné les défis liés à la conversion des photos couleur en version biométrique pour permettre la comparaison par les logiciels. L'expert en informatique a souligné l'importance de convertir les photos en version biométrique pour une comparaison précise dans le réenregistrement des cartes SIM. Cette conversion est essentielle car une simple photo statique ne permet pas une comparaison fiable.

Cette étape critique vise à garantir l'authenticité de l'identité pour le réenregistrement des cartes SIM, mais elle présente des défis importants. En effet, les caractéristiques physiques des individus changent avec le temps, rendant la comparaison plus complexe. Les témoignages des abonnés illustrent également les problèmes rencontrés avec les applications mobiles des opérateurs pour le réenregistrement. Certains abonnés ont signalé des erreurs de compatibilité entre leurs documents d'identification et les photos prises par les applications.

Le manque de clarté et de cohérence dans le processus de réenregistrement a également été mis en évidence, avec des cas où les abonnés ont reçu une confirmation de réenregistrement pour découvrir plus tard que l'enregistrement n'était pas complet ou correct. Ces situations ont entraîné des complications pour les abonnés, qui ont dû faire face à des attentes déçues et des démarches répétées pour s'assurer de la conformité avec les exigences réglementaires. Les incertitudes entourant l'exigence de la photo pour le réenregistrement des cartes SIM sèment le doute parmi les abonnés. Face aux difficultés rencontrées pour confirmer leur identité, beaucoup commencent à remettre en question la transparence du processus.

Cette situation pousse certains à hésiter à se faire enregistrer, préférant attendre le verdict de la cour pour clarifier les aspects légaux et les implications de cette exigence. Le manque de clarté soulève des préoccupations légitimes sur la fiabilité et l'équité du processus. Les questions sur la confidentialité des données et la façon dont ces photos seront utilisées ou stockées ajoutent à l'appréhension des utilisateurs. Ils espèrent que le verdict de la cour apportera des réponses et des garanties sur la transparence et la sécurité du processus de réenregistrement des cartes SIM afin de prendre des décisions éclairées sur leur participation.

Carte SIM touriste: Les contraintes pour ceux séjournant hors des hôtels

L'obtention d'une carte SIM touristique est soumise à plusieurs conditions, ce qui peut poser des défis aux visiteurs séjournant chez des proches plutôt que dans des hôtels. L'une des conditions essentielles est la preuve de séjour à Maurice, généralement sous la forme d'une réservation d'hôtel ou autre type d'hébergement. En l'absence de cette preuve, il est possible de présenter une lettre du propriétaire de la maison ou résidence où le touriste séjournera.

Le problème survient lorsque le touriste séjourne chez des proches. Dans ce cas, même s'il fournit une preuve d'adresse du proche, il ne peut pas acheter la carte SIM en son nom. C'est le proche chez qui il séjourne qui doit effectuer l'achat et activer la carte SIM. De plus, une fois le touriste parti, le proche doit s'assurer de désactiver la carte SIM pour éviter toute utilisation non autorisée.

Une autre restriction concerne l'achat de cartes SIM pour des touristes par des tiers. Dans ce cas également, la preuve de séjour à Maurice est requise, ce qui rend difficile l'achat d'une carte SIM au nom d'un touriste si celui-ci ne séjourne pas dans un établissement d'hébergement officiel. Cela soulève également des questions sur la flexibilité et l'accessibilité des services de télécommunications pour les visiteurs. En résumé, l'obtention d'une carte SIM touristique à Maurice nécessite une preuve de séjour, ce qui peut être problématique pour ceux qui dépendent de l'hospitalité de leurs proches.

De Vous à Nous

Ounn gagn problem pou réanrezistre ou carte SIM ? Ounn seye me ou pann kapav ? Banla inn dire lor ou carte identité ou ena seve mé aster ou chauve ? Ou ti potelet mais ounn maigri - ou l'inverse - système pa pe rékonet ou ? Ounn gagne lezot kalite problem ? Mersi laisse ou temwagnaz en commentaires.

Ce sont les questions que nous avons posées aux internautes sur «lexpress.mu» et voici quelques-unes de leurs réponses.

∎ Radha Gujadhur

Pou mwa monn fini anrezitre san problem Telecom.

∎ Shareef Piperdy Morente Calmo

Pann seye et pas pou seye

∎ Nas As B Hos

Mo ena enn collègue, inn dire invalid. Bon ena differans kan ou ena 18 ans et ou inn arrive 45 ans. Mwa mo ankor pe atann, mo wait ki jugement lakour dire.

∎ CA RI NE

Mo maman pe servi enn SIM qui mo papa ti aste pou li, malheureusement mo papa ine décédé. Kan inn al Emtel banla dire ki SIM-la lor nom mo papa, bizin al fer affidavit pou kapav met sa lor nom mo maman, be nounn avoy merde.

∎ Marie Wildie Prosper

Be oui monn essaye fer li momem, be kot pou fer selfie li dire mo foto pa pareil ek mo ID. Be normal li pa pou pareil après plusieurs l'années, boukou fois monn essaye li dir mem zafer. Finalman monn al Telecom zot inn fer li.

∎ Cyril Desmarais

J'ai eu ce problème où le système m'a dit que la photo de mon NIC n'était pas compatible avec ma photo d'aujourd'hui donc je suis allé chez Télécom pour faire le réenregistrement.

∎ Mahen Nowzadick

myT went smoothly, Emtel had lots of issue scanning my ID card, had to do it in person in one of their shops.