Madagascar: La judokate Laura Rasoanaivo met les bouchées doubles à l'approche des Jeux olympiques

Du haut de ses 20 ans, elle pourrait bien faire briller Madagascar aux Jeux de Paris dans deux mois. La judokate Laura Rasoanaivo, classée pour l'heure sixième sur douze en Afrique, est pour l'heure virtuellement qualifiée pour les JO. Médaillée d'or aux Jeux africains d'Accra, elle s'est distinguée ces derniers mois dans des compétitions de haut-niveau. La sportive devra encore attendre le 23 juin pour décrocher officiellement son ticket olympique.

La douleur et la fatigue n'enlèvent pas à Laura son regard pétillant ni son plaisir, dit-elle ce matin, à s'entraîner, consciente néanmoins de la discipline exigée par une telle carrière : « Aujourd'hui, j'ai dû me lever à 6h30 alors que je me suis endormie à 2h parce que j'avais encore de la caféine dans le corps de mon entraînement de la veille. À part ça, il y a aussi l'alimentation qui est très stricte. Dès que je mange un gâteau, je perds mon cardio. »

Sur le tatami, Laura enchaîne les exercices, sous l'oeil rassurant de son coach. À quelques semaines des JO, ce qui compte pour Mamy, au-delà de la technique, c'est aussi de réveiller le mental de guerrière de la championne. « On appelle ça une tactique psychologique, explique le technicien. À travers les regards, à travers ton geste, à travers tes cinq premiers mouvements, l'adversaire ressent tout ça. Ça et le stress ».

%

La judokate malgache, propulsée dans le monde du haut-niveau il y a deux ans, dans la catégorie des moins de 70 kilos, l'a expérimenté lors de ses premières compétitions à l'étranger : le judo n'est pas qu'une question de poids. « Je me faisais toujours battre très très facilement à l'étranger, explique-t-elle. Les Européennes sont des bagarreuses, des battantes. Donc, un jour, un coach m'a dit quand j'étais en stage qu'il fallait que j'ajoute de l'agressivité, que je me réveille, pour donner l'impression que je suis forte. Et j'ai fait ça, et ça marche à tous les coups maintenant. Et je vais continuer, je vais être très méchante (rires) » !

Une rage dont la jeune femme pourra faire preuve aux Championnats du monde de judo organisés à Abou Dabi, du 19 au 24 mai 2024. Dernière grande échéance avant de décrocher, sans doute, son ticket olympique.