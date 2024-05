Tunisie: Manifestation de soutien au président Saïed en pleine vague d'arrestations d'opposants

En Tunisie, quelques centaines de personnes ont manifesté en soutien au président tunisien, Kaïs Saïed ce dimanche 19 mai 2024. Les partisans du maître de Carthage se sont réunis pour l'encourager à continuer sa politique. Alors qu'une vague d'arrestations touche des avocats, des journalistes, des militants ces derniers jours en Tunisie, ils ont souhaité montrer que le président Saïed restait populaire dans son pays.

« Vive la Tunisie libre », scandent ces manifestants souvent venus de loin. « Je ne suis pas venu seul. Huit cars et une vingtaine de voitures sont partis de la région de Kairouan pour venir soutenir le président. Nous sommes attachés à la souveraineté nationale et à la démocratie. Nous sommes arrivés hier de Zarzis. On a fait 500 km, mais ce n'est rien. Notre président mérite plus que cela. Les soutiens du président s'indignent de la réaction des chancelleries occidentales qui ont critiqué la vague d'arrestations qui s'est abattue sur le pays. »

« Les traîtres et les vendus, ce sont ceux qui étaient au pouvoir avant »

« Personne au monde n'a le droit de subtiliser la volonté et la parole du peuple. C'est au peuple de choisir et nous disons, non aux traîtres et non aux vendus », lance une manifestante. Un journaliste l'interroge : qui sont les traîtres et les vendus ? Ce à quoi elle répond : « Les traîtres et les vendus, ce sont ceux qui étaient au pouvoir avant. Ils ont saccagé le pays et maintenant, ils se plaignent auprès de l'étranger et disent que notre président est un dictateur. Notre président n'est pas un dictateur ! »

De nombreux opposants tunisiens sont désormais en prison. Le mandat du président Saïed prend fin, quant à lui, en octobre sans qu'aucune date pour la présidentielle ne soit encore fixée.