Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Ils essaient de m'éliminer par tous les moyens possibles...»

L'alliance PTr-MMM-ND a tenu une conférence de presse hier. Navin Ramgoolam a immédiatement affirmé que le gouvernement en place essaie de «l'éliminer par tous les moyens possibles» et de tout faire pour «kokin eleksion» une deuxième fois.

Il a également pris pour cible le PMSD, dont certains membres essaieraient de faire croire que le PTr et le MMM vont se séparer pour que les Rouges rejoignent les coqs. «L'alliance est solide et jamais Paul Bérenger et moi n'avons travaillé aussi bien ensemble... Pena roder bout kot nou.» C'est un engagement, dit-il, qu'ils ont pris.

L'ancien Premier ministre a également soutenu qu'il y aurait la fabrication de fausses vidéos et de messages WhatsApp avec l'appui de l'intelligence artificielle pour manipuler l'opinion publique. Il a rappelé qu'en février, Pravind Jugnauth s'est rendu à Dubaï pour rencontrer une agence spécialisée dans le domaine. «Ils feront comme ils ont fait avec l'épisode katori en 2019. Ils n'auront pas besoin de Dalthumun mais de l'intelligence artificielle pour cela...»

Navin Ramgoolam a aussi mentionné l'existence d'une chambre aménagée à la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) pour monter des vidéos, sous la coordination de Vikram Jootun, qui est à la tête de la Mauritius Film Development Corporation. Il a ainsi lancé un appel à ce dernier ainsi qu'au directeur de la MBC de ne pas jouer avec le feu, précisant que ce complot constitue un délit criminel. Il a également affirmé être le «pire cauchemar». «Je suis une obsession pour Pravind Jugnauth. Chaque mardi, il parle de moi au Parlement et essaie de diaboliser Paul Bérenger auprès des hindous.»

Le chef de file du PTr est également d'avis que la partielle au n°10 n'aura probablement pas lieu. L'alliance, a indiqué Paul Bérenger à son tour, n'y participera pas, si c'est le cas. Richard Duval a, quant à lui, abordé le sujet de la leptospirose, les conditions de travail des policiers et des attaques du gouvernement, mentionnant «un incident grave» impliquant un certain «Michel B» avant de lancer un, «pa fer mwa koze» sans donner plus de détails à ce sujet.