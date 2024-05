Ile Maurice: Keshav Damoodhar Ramkissoon évoque ces nouveaux risques qui nous guettent

Keshav Damoodhar Ramkissoon, Health and Safety Officer chez Caudan Security Services, est l'homme derrière la promotion et le maintien des normes de santé et de sécurité au sein de l'entreprise. La Journée internationale de la santé et de la sécurité au travail, observée le 28 avril, a été l'occasion de sensibiliser les travailleurs ainsi que les employeurs aux risques inhérents à leurs activités professionnelles.

Les défis contemporains en matière de santé et de sécurité au travail, selon Keshav Ramkissoon, englobent un éventail de risques allant des problèmes ergonomiques et des substances dangereuses au stress professionnel et troubles musculosquelettiques. Il met également en exergue l'émergence de nouveaux risques, tels que ceux liés à la technologie et aux changements climatiques, ainsi que l'importance croissante de la sécurité psychologique sur le lieu de travail.

Il souligne l'engagement de Caudan Security Services envers la sécurité et la santé de ses employés, détaillant la mise en place de politiques et de procédures rigoureuses visant à assurer un environnement de travail sûr et sain. Ces mesures comprennent des formations adaptées et la fourniture d'équipements de protection adéquats, ainsi que des évaluations régulières des risques et la promotion de la participation des employés à travers des comités dédiés à la sécurité et au bien-être.

L'investissement dans la santé et la sécurité des employés, selon Keshav Ramkissoon, se traduit par une réduction des accidents du travail, des absences pour raison de santé, ainsi que des coûts associés aux dommages matériels et à la responsabilité civile. En outre, cela renforce la réputation de l'entreprise et accroît la satisfaction des employés, consolidant ainsi sa position en tant qu'employeur attractif. Il souligne également le rôle crucial de la technologie dans l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail, citant des outils tels que les détecteurs de gaz, les exosquelettes et les applications mobiles dédiées à la sécurité, qui facilitent la surveillance, la formation et la communication.

Enfin, Keshav Ramkissoon évoque plusieurs domaines nécessitant une attention particulière, notamment la santé mentale des employés, les risques associés au télétravail, la protection contre les cyber menaces, ainsi que l'adaptation aux nouvelles technologies et aux changements environnementaux.

Pour encourager la participation des employés, l'expert préconise l'implication des employeurs dans les processus décisionnels, la valorisation des contributions des employés, ainsi que la reconnaissance des comportements favorables à un environnement de travail sain et sécurisé. Il insiste sur l'importance de la communication ouverte et de la promotion d'une culture de prévention.

En conclusion, il encourage les travailleurs à suivre scrupuleusement les procédures de sécurité, à utiliser correctement les équipements de protection, à signaler tout risque ou incident, et à prendre régulièrement des pauses pour préserver leur bien-être général, y compris une alimentation saine et une activité physique régulière.