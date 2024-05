Ile Maurice: Xavier-Luc Duval en parlant des courses hippiques - «Quelle horreur !»

Le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, a rencontré la presse, hier, pour parler notamment du congrès des Bleus qui se tiendra le 1eᣴ juin prochain au Trianon Convention Centre. Le thème : La femme mauricienne à l'honneur. La raison étant que celles-ci doivent faire face plusieurs préoccupations, dont la drogue, le coût de la vie et la violence conjugale, enter autres. Cet événement sera aussi un exercice de team-building devant permettre aux femmes de faire entendre leur voix en marge des prochaines élections.

Pour les prochaines législatives justement, il s'est dit en faveur du décompte des voix le même jour mais il faut que cela se fasse dans d'autres bureaux de vote où tous les bulletins seront mélangés pour ne pas savoir quel quartier a voté ou n'a pas voté pour tel ou tel élu. Il rencontrera le commissaire électoral vendredi et lui fera d'autres propositions. Comme l'encre indélébile pour ne pas pouvoir voter une deuxième fois ou encore que le registre électoral reste ouvert jusqu'au nomination day.

«Quelle horreur !» a-t-il par ailleurs lancé en ce qu'il s'agit des courses hippiques et le fait que le CEO de People's Turf Plc a lui-même été interdit d'accès au Champ-de-Mars. Il s'agit d'«une dégradation complète et désastreuse» de cette industrie. Ce lieu, dit-il, n'attire plus grand monde et même les chevaux ne veulent plus y courir avec le départ de plusieurs écuries de renom. Il a aussi parlé du betting revenue qui a chuté et du stakes money qui est «ridicule».

Le leader des Bleus a également évoqué la leptospirose et lance un appel pour que les mesures d'hygiène soient prises au sérieux ; le «joke» qu'est l'annonce de l'élection partielle au n°10, en ajoutant que le PMSD n'y participera pas. Avant cela, il a fait référence au communiqué de presse du Fonds monétaire international (FMI) sur la Mauritius Investment Corporation et soutient qu'il est malsain que l'organisme soit sur le balance sheet de la Banque de Maurice. Et que notamment, le FMI demande une réforme structurelle en ce sens... Xavier-Luc Duval a aussi mis l'accent sur l'éducation, faisant ressortir l'incapacité de certains élèves à obtenir les cinq credits, car ne pouvant se permettre de se payer des leçons particulières et se disant en faveur des trois crédits au School Certificate.