Maroc: Youssoufia/INDH - Plus de 2.000 bénéficiaires d'une caravane médicale dans la commune d'El Gantour

Youssoufia — Plus de 2.000 personnes relevant de la commune rurale d'El Gantour, dans la province de Youssoufia, ont bénéficié, samedi, d'une caravane médicale offrant des consultations en ophtalmologie, pédiatrie, radiologie et plusieurs autres spécialités.

Organisée par le Comité Provincial de Développement Humain de Youssoufia, en partenariat avec l'Association "Les Rangs d'Honneur", la commune d'El Gantour, la direction provinciale de la Santé et de la Protection Sociale, la direction provinciale de l'Éducation Nationale et l'Association "Amis de l'Hôpital Provincial Lalla Hasna", cette initiative humanitaire vise à rapprocher les services de santé des populations issus de milieux défavorisés.

Dans une déclaration à la MAP, Nouredine Bennani, radiologue et président de l'Association "Les Rang d'honneur" composée d'une quarantaine de médecins, a relevé que cette initiative contribue à promouvoir la santé et le bien-être des générations futures en offrant des consultations médicales spécialisées et des traitements appropriés, notamment au profit des enfants.

Il a, dans ce sens, souligné que cette opération devrait apporter un soutien significatif en termes de prestations de santé aux populations des régions enclavées.

Pour sa part, Zakia Jaouira, responsable du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes" de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), a relevé que cette initiative répond aux besoins de santé prioritaires des populations locales, en mettant l'accent sur la santé et le bien-être des enfants.

Elle cadre parfaitement aussi avec le thème choisi pour le 19ème anniversaire de l'INDH, à savoir "Les 1000 premiers jours de la vie, Fondement de l'avenir de nos enfants", a-t-elle dit.

Mme Jaouira a également noté que la caravane médicale permet un accès direct aux soins de santé pour les habitants d'El Gantour et des zones environnantes, renforçant ainsi l'engagement de l'INDH à améliorer la qualité de vie des communautés les plus vulnérables.

En somme, cette caravane médicale témoigne de l'engagement des associations et des autorités locales à fournir des soins médicaux de qualité et accessibles à ceux qui en ont le plus besoin, tout en répondant aux besoins de santé urgents dans les zones éloignées et sous-desservies."

Le 19ème anniversaire de l'INDH, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2005, offre l'occasion de mettre en lumière les acquis et les réalisations de l'Initiative durant sa troisième phase, et d'aborder des questions cruciales liées au développement humain au Maroc.

Le choix de la thématique de cette année permettra de promouvoir et de sensibiliser les différentes parties prenantes à l'importance vitale des 1.000 premiers jours de la vie d'un enfant, de même qu'il mobilisera les acteurs concernés pour soutenir la mise en oeuvre effective des interventions et garantir leur pérennité.