Burkina Faso: Nuit des bâtisseurs du Réseau des caisses populaires - Des agents et des partenaires honorés

A l'occasion de la célébration du 50e anniversaire du Réseau des caisses populaires du Burkina, la faîtière des caisses populaires du Burkina a organisé, vendredi 17 mai 2024, à Ouagadougou, la nuit des bâtisseurs couplée au lancement de la Semaine des caisses populaires, prévu du 20 au 25 mai prochain.

Après plus de 50 ans au service des populations dans le cadre du développement des activités, le Réseau des caisses populaires du Burkina ne cesse d'honorer ses clients et de reconnaitre les efforts consentis par les travailleurs. Venus de différentes localités du pays, agents, clients et membres du gouvernement se sont retrouvés, vendredi 17 mai 2024, à Ouagadougou, pour célébrer le cinquantenaire à travers « la nuit des bâtisseurs ».

En effet, cette nuit, dédiée à la célébration des 50 ans d'existence du Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB), a été ponctuée par des prestations d'artistes, des remises de trophées et d'attestations de reconnaissance, de projection de film, de témoignages...

Tout en rendant hommage aux devanciers pour leur engagement, endurance et leur sens du sacrifice pour la promotion du mouvement coopératif, les produits et les services offerts par la RCPB, la Directrice générale (DG) de la Faîtière des caisses populaires du Burkina (FCPB), Azaratou Sondo, s'est dit heureuse de célébrer ce demi-siècle de vie de

l'institution financière. Car, à ce jour, l'engagement et le dévouement des agents ont engrangé des résultats satisfaisants. En effet, l'institution, a-t-elle fait le point, dispose de 35 caisses populaires affiliées avec 205 points de service.

Toute chose qui fait du RCPB, le premier réseau financier le plus étendu et proche des populations. Dotée d'une ambition de se rapprocher davantage des populations, la RCPB, a poursuivi la DG, compte 455 dirigeants provenant de toutes les catégories socioprofessionnelles. D'un effectif de 1 233 employés, l'institution emploie 76% de femmes. Au regard de ces exploits, Mme Sondo a salué les autorités du pays pour leur sens de l'ouverture, appui et accompagnement et la confiance durant ce demi-siècle.

Sans omettre la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la commission bancaire pour les conseils, qui, pour elle, ont permis au RCPB de demeurer toujours une institution financière rassurante, fiable et sécurisée pour ses membres. Quant aux partenaires de développement (coopérations bilatérales, multilatérales, ONG internationales et nationales) ils ont été également remerciés.

Des réalisations importantes

De sa création en 1972, le RCPB, en un demi-siècle a permis à des millions de femmes et d'hommes des zones rurales, périurbaines et urbaines d'entreprendre de retrouver l'espérance et la prospérité. En outre, a indiqué la DG de la FCPB, le RCPB a inspiré différents acteurs à contribuer à faire éclore des centaines de Systèmes financiers décentralisés (SFD), à travers le pays. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, le RCPB continue d'offrir des services innovants afin de donner la possibilité à des millions de jeunes d'entreprendre.

Dans le but de consolider ces acquis, la première responsable de la FCPB a sollicité que l'Etat joue un rôle déterminant dans sa politique de souveraineté économique, car pour

elle, le RCPB est une traduction concrète de la réussite d'une approche endogène. Aux organisations fédératives du secteur privé, elle leur a rappelé que les SFD sont les instruments financiers les plus adaptés aux réalités de l'économie burkinabè. A ce titre, il va falloir une implication des institutions financières décentralisées dans les organes de gouvernance.

Des écoles construites

Dans le milieu éducatif, le RCPB s'est résolument engagé à lutter contre l'ignorance. En effet, il a bâti trois écoles de trois classes équipées dans les communes ayant connu les premières caisses. A cette cérémonie, le ministre de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a reçu de façon symbolique, les clés de ces infrastructures éducatives. Pour la DG de la FCPB, ce geste traduit le soutien des membres de l'institution au gouvernement et aux populations. Elle s'est dit consciente des difficultés auxquels, certains enfants font face. C'est pourquoi, l'éducation ouvre toujours les portes de l'espérance.

A l'occasion de ce cinquantenaire, Mme Sondo a lancé la 19e édition de la Semaine des caisses populaires. Cette Semaine qui va se dérouler, du 20 au 25 mai 2024, sur le thème : « Contribution du RCPB à l'inclusion financière des jeunes au Burkina Faso : état des lieux, défis et perspectives », vise à promouvoir les produits de la caisse populaire. Ce thème, selon elle, interpelle la responsabilité de l'institution face à cette jeunesse en quête de soutien. Pour ce faire, elle a invité les populations à y passer, participer aux activités afin de découvrir la gamme de produits et services.

Dans le même sens que la DG, le Président du conseil d'administration (PCA) de la FCPB, Tasseré Belemviré, a rendu hommage aux fondateurs, employés à la retraite et en activité, partenaires commerciaux, fournisseurs...qui, grâce à leur travail acharné, ont contribué d'une manière ou d'une autre à écrire cette belle histoire. « Nous avons bâti un Réseau de coopératives d'épargne et de crédit solide, dynamique et tourné vers l'avenir. Nous avons su faire face aux vicissitudes du marché financier, innover et s'adapter pour rester compétitifs et plus proches des populations rurales », a-t-il soutenu.

Tout en souhaitant joyeux anniversaire à tous, le PCA a également souhaité que les cinquante prochaines années soient aussi riches en succès et réalisations que celle célébrée ce jour. Devenue un « monstre financière » coopératif, a déclaré le parrain, Alpha Ouédraogo, le RCPB doit toujours rester et demeurer un lieu d'éducation, de solidarité, d'accumulation, de capitalisation, de lutte contre la pauvreté et de redistribution des ristournes individuelles et collectives afin de financer le développement social.

Aussi, le RCPB, pour lui, doit permettre au plus grand nombre d'accéder aux services financiers et au mieux vivre. Après avoir été récompensé, Issaka Sankara, ex-PCA du RCPB de Yako, chef-lieu de la province du Passoré dans la région du Nord, a remercié, les responsables de l'institution pour l'initiative. La célébration de ce cinquantenaire, selon lui, est une leçon pour la nouvelle génération de comprendre le travail abattu par les anciens.