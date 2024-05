Afrique du Sud: Justice et lois - L'ex-président Jacob Zuma déclaré inéligible et exclu des élections

La Cour constitutionnelle, plus haute juridiction d'Afrique du Sud, a déclaré ce lundi 20 Mai 2024, l'ex-président Jacob Zuma inéligible en raison d'une condamnation à la prison en 2021, et prononcé son exclusion des élections générales prévues dans neuf jours. Rapporte l’Afp.

« M. Zuma a été reconnu coupable d'une infraction et condamné à une peine d'emprisonnement de plus de 12 mois », a déclaré la juge Leona Theron à la lecture de la décision, qui peut faire l'objet d'un appel. « Par conséquent, il ne peut être membre de l'Assemblée nationale et ne peut se présenter aux élections », a-t-elle ajouté, comme rapporté par l’Afp.

Pourtant, selon Euronews, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a présenté samedi dernier le manifeste de son nouveau parti politique, uMkhonto weSizwe (MK), en vue des élections. Devant des milliers de partisans réunis au stade Orlando de Johannesburg, il a promis de créer des emplois et de lutter contre la criminalité. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a lancé samedi le manifeste de son nouveau parti politique, uMkhonto weSizwe (MK), en vue des élections très attendues. Devant des milliers de partisans réunis au stade Orlando de Johannesburg, il a promis de créer des emplois et de lutter contre la criminalité, deux des principaux problèmes du pays. Zuma a souligné l'importance de réduire la pauvreté parmi les Sud-Africains noirs, en construisant des usines et en offrant une éducation gratuite pour les jeunes.