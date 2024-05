Burkina Faso: Coopération Chine-Burkina - Six ans de renouement aux résultats reluisants

Pour marquer le 6e anniversaire de la reprise des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso, une cérémonie solennelle a été organisée par l'ambassade dans la soirée du vendredi 17 mai 2024 à Ouagadougou.

Le 26 mai 2018, le Burkina Faso et la République populaire de Chine, à travers un communiqué conjoint, annonçaient le rétablissement de leurs relations diplomatiques. Six ans après, cette coopération a « grandi » et produit des résultats reluisants. Ces résultats ont été célébrés lors d'une cérémonie solennelle organisée par l'ambassade, dans la soirée du vendredi 17 mai 2024, afin de marquer d'une pierre blanche cet anniversaire.

Au cours de cette soirée qui a regroupé des membres du gouvernement ainsi que des cadres issus des milieux politique, économique et des médias, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina, Lu Shan, a salué l'amitié naturelle qui existe entre les deux pays qui partagent, selon lui, une histoire similaire et chérissent tous deux l'indépendance et la dignité nationale. « Nous nous respectons. Nous comprenons et nous nous soutenons dans la sauvegarde de la souveraineté nationale et l'exploration de la voie du développement indépendant », a-t-il déclaré.

Grand ami du Burkina Faso, la République populaire de Chine, selon son représentant diplomatique, soutient les efforts du pays dans la lutte pour la reconquête du territoire national. C'est pourquoi, a-t-il indiqué, dans le cadre de l'initiative pour la sécurité mondiale, du matériel et une formation militaire ont été offerts afin d'améliorer les capacités stratégiques des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Par ailleurs, dans l'optique d'accompagner le gouvernement dans son combat pour l'amélioration des conditions de vie des populations, le diplomate chinois a mentionné la construction du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bobo-Dioulasso et le lancement du projet d'adduction d'eau potable. Dans cette même lancée, a annoncé Lu Shan, la République populaire de Chine entend offrir cette année 2 000 tonnes d'aide alimentaire d'urgence en plus des 4 000 tonnes offertes l'année dernière.

« Nous soutenons également le Burkina dans ses objectifs de développement en matière d'autosuffisance énergétique », a indiqué l'ambassadeur. A cet effet, il a confié que la représentation diplomatique envisage d'offrir 4 000 panneaux solaires aux zones rurales afin d'atténuer les pénuries d'électricité. A cela, il a ajouté la construction de la centrale photovoltaïque de Donsin dont les travaux débuteront bientôt, selon les confidences du diplomate.

Une coopération gagnant-gagnant

La coopération sino-burkinabè est gagnant-gagnant et vise des bénéfices mutuels pour les deux peuples. A ce titre, des entreprises chinoises crédibles et compétentes sont également encouragées à investir au Burkina. L'ambassadeur Lu Shan s'est réjoui du nombre de plus en plus croissant de la communauté chinoise au pays des Hommes intègres. Il est convaincu que cette dynamique jouera en faveur de l'accès du Burkina à l'industrialisation et à la modernisation à travers le transfert de technologies.

Les échanges personnels occupent également une place importante dans les relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina. « Nous avons organisé près de 20 séminaires en Chine et invité plus de 400 experts burkinabè à y participer afin d'échanger des pratiques et expériences réussies », a-t-il déclaré. Il a ajouté que depuis le lancement du service consulaire en juin dernier, près de 5 000 visas ont été délivrés aux Burkinabè.

Si, ces résultats sont très appréciables, le souhait de l'ambassadeur chinois est de voir les relations sino-burkinabè se développer davantage. C'est pourquoi, il a promis que son pays continuera d'être un partenaire solide et fiable pour le Burkina. Il a surtout noté que la République populaire de Chine respectera la volonté du peuple burkinabè et ses efforts pour préserver son indépendance, sa sécurité et sa stabilité.

C'est également ce qui est attendu de ce partenaire par les autorités burkinabè qui saluent d'ores et déjà la qualité de la coopération sino-burkinabè. « Nous sommes satisfaits des résultats palpables obtenus en si peu de temps », a déclaré le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Dieudonné Souleymane Sougouri.

Face à la crise multidimensionnelle que traverse le Burkina, il a reconnu le soutien indéfectible de ce grand ami qu'est la République populaire de Chine. Pour ce faire, il a traduit la reconnaissance du gouvernement burkinabè aux autorités chinoises pour cet engagement soutenu aux côtés du peuple burkinabè. Il est convaincu que le 9e forum Chine-Afrique prévu en septembre 2024 sera une occasion pour les autorités des deux pays de convenir de projets plus importants.