Angola: Le Président João Lourenço prend connaissance de la requalification de la Baie de Moçâmedes

Moçâmedes — Le Président de la République, João Lourenço, a pris connaissance ce dimanche de l'avancement des travaux de réhabilitation de la Baie de Moçâmedes.

Le projet comprend la réhabilitation du terminal minier de Sacomar et l'agrandissement du terminal à conteneurs du port de Namibe, dont la phase de mobilisation technique est presque terminée. Les travaux se terminent en février 2025.

Le Président Lourenço a reçu des informations sur le projet auprès du président du Conseil d'administration du port de Namibe, Nazareth Neto.

Selon le PCA du Porto, lorsqu'ils seront terminés, probablement à la fin de cette année, Namibe disposera d'une infrastructure moderne à la hauteur de beaucoup de la région australe de l'Afrique, et pourra desservir efficacement les provinces de Huila, Cuando Cubango et Cunene.

Selon le rapport auquel l'ANGOP a eu accès, les travaux de dragage sont terminés, les travaux de construction du pont à piles sont à 49%.

Ces travaux sont réalisés au nord de la baie de Moçâmedes et consistent à la construction d'une nouvelle jetée, la construction de divers bâtiments et d'infrastructures de soutien.

Le pont à quai mesurera 520 mètres de long et 18 mètres de large et permettra aux navires pesant 50, 60 et 250 000 tonnes d'accoster simultanément.

Concernant l'agrandissement du terminal à conteneurs, le rapport souligne que les travaux du chantier naval sont conclus à 84%, ceux du dragage à 100%, le battage de pieux à 100%, les travaux d'enrochement à 44%, l'installation des équipements, comme les grues avec 25% et l'exécution du terminal à 37%.

Ces travaux sont réalisés au port maritime situé sur la rive sud de la baie de Moçâmedes, et la construction du nouveau terminal à conteneurs consiste à agrandir la jetée existante et à construire divers bâtiments, dont le bâtiment de contrôle et d'administration du port, entre autres.

L'extension de la jetée est de 288 mètres de long et 18 mètres de large.