Afrique Australe: Téte António défend les plans régionaux de réponse aux catastrophes

Luanda — Le président en exercice du Conseil des ministres de la SADC, Téte António, a défendu dimanche, à Luanda, la mise en oeuvre des plans d'urgence pour lutter contre les différentes catastrophes naturelles dans la région.

Intervenant à l'ouverture de la réunion extraordinaire de cet organe, qui se déroule en format virtuel depuis Gaborone, République du Botswana, le chef de la diplomatie angolaise a également déclaré que ces plans garantiraient, à court, moyen et long terme, une réponse efficace contre ces phénomènes.

Téte António a déclaré que les catastrophes naturelles ne connaissent pas de frontières et ont un impact important, d'où la nécessité d'une collaboration transfrontalière.

La réunion du Conseil des ministres de la SADC a servi à délibérer sur des questions liées aux efforts visant à répondre aux effets de la sécheresse causée par le phénomène El Niño dans la région de l'Afrique australe.

Il a rappelé que la République de Madagascar a été témoin des ravages provoqués par les cyclones tropicaux Alvaro, Filipo et Gamane entre janvier et mars 2024, qui ont provoqué des pertes de vies humaines et la destruction de biens et d'infrastructures.

« Nous avons également constaté des pluies et des inondations continues en Eswatini, au Lesotho, au Malawi et en République-Unie de Tanzanie, qui ont causé des pertes en vies humaines et des dégâts évalués à des milliards de dollars », a-t-il déclaré.

Il a également évoqué les récoltes perdues au cours de la saison agricole 2023/24 en raison de la sécheresse causée par le phénomène El Niño, qui provoque déjà des déficits alimentaires.

« En conséquence, nous constatons déjà une volatilité des prix des produits de base essentiels », a-t-il renforcé.

Il a également souligné que les faibles précipitations ont également un impact sur la disponibilité des ressources en eau pour l'approvisionnement en eau, les services d'assainissement et d'hygiène, la production d'énergie et la production animale. Certains pays connaissent déjà de longues heures de coupures d'électricité.

Il a remercié les partenaires pour leur soutien, en particulier à des moments critiques où la région est confrontée à des ravages résultant de multiples menaces récurrentes qui font des ravages sur les communautés et les économies.

Cette réunion fait suite à la directive du président en exercice de la SADC, João Lourenço, suite à la décision du Conseil des ministres de la SADC, en août 2023, et aux recommandations du Comité directeur du programme régional d'évaluation et d'analyse de la vulnérabilité.

La réunion précède le Sommet extraordinaire virtuel des Chefs d'État et de gouvernement de cette organisation continentale, qui se tiendra lundi 20 mai, pour évaluer la situation humanitaire dans la région, suite à la sécheresse provoquée par El Niño, qui a eu un impact sur la vie et les moyens de subsistance d'environ 58 millions de personnes.

Le chef de la diplomatie angolaise a appelé tous les États membres à prendre au sérieux les recommandations et à les mettre en oeuvre religieusement, afin de réduire l'impact de ces catastrophes et de renforcer la résilience de nos communautés à long terme.