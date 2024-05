Algérie: Sonatrach signe un protocole d'accord avec l'italien ENI dans la recherche et exploitation

ALGER — Le groupe Sonatrach et son partenaire italien "Eni" ont signé, dimanche à Alger, un protocole d'accord en vue de mettre en place un nouveau programme de travaux de recherche et d'exploitation pour valoriser le potentiel en hydrocarbures d'une zone d'intérêt couvrant plusieurs périmètres contractuels, indique un communiqué de la compagnie nationale.

"Sonatrach et son partenaire Italien Eni ont signé, ce jour, au siège de la direction générale de Sonatrach, un protocole d'accord traduisant la volonté des parties à consolider leurs partenariats existants et étendre leur coopération, en convenant de mettre en place un nouveau programme de travaux de recherche et d'exploitation visant à valoriser le potentiel en hydrocarbures de la zone d'intérêt couvrant les périmètres contractuels de Zemoul El Kbar, Rourde El Louh-Sif Fatima et Rhourde Messaoud Nord", précise-t-on de même source.

"Sonatrach et son partenaire Eni exploitent les périmètres contractuels objet du protocole d'accord signé, dans le cadre des contrats d'association signés sous l'égide de la loi n 86-14 et 05-07 modifiée et complétée, régissant les activités hydrocarbures", rappelle-t-on de même source.