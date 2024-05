Sénégal: Popenguine - Ferveur et joie lors de la marche vers le nouveau sanctuaire

Ponpenguine — Les participants à la grande marche de Ponpenguine sont arrivés cet après-midi dans une ambiance de joie et de ferveur au nouveau sanctuaire de cette cité religieuse, où ils ont été accueillis par la nouvelle ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye.

Plus de vingt mille marcheurs ont participé à cette procession de la 136 édition du pèlerinage martial, selon le comité d'organisation

Les habits couverts de sable et trempés de sueur, ils ont chanté et dansé tout au long du parcours. Et c'est sous des salves d'applaudissements et des cris de joie qu'ils ont marché jusqu'au lieu sacré, avant de regagner leur camp. La procession s'est déroulée dans une ambiance religieuse.

Au terme de la marche, Khady Diène Gay a invité les marcheurs à être "des semeurs d'espérance mais surtout des vecteurs et des partisans de paix et de justice, et à être cette joyeuse espérance d'une église et d'une humanité toujours en marche."

Elle a aussi réitéré l'engagement des nouvelles autorités étatiques à inscrire la jeunesse "au coeur des orientations stratégiques de la vision déclinée au sommet."

"En tant que membre du gouvernement nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner la jeunesse, pour leur apporter l'encadrement qu'il faut dans la formation, dans leur parcours au quotidien mais aussi et surtout dans leur insertion", a dit Khady Diène Gaye.