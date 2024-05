Madagascar: Hell's Rush - « In the name of love », présenté demain

C'est annoncé, lors de la rencontre avec la presse hier dans son studio, le groupe Hell's Rush organisera deux événements en un dimanche à la Teinturerie Ampasanimalo à partir de 15 h.

Il s'agit d'abord de présenter son deuxième album, « In the name of love ». Mais aussi, d'un premier concert de promotion qui devrait mener vers d'autres, à travers les régions du pays et au Canada pour un ou des festivals. « Nous sommes ouverts à trois cent soixante degrés », ne cessent de répéter Karim, membre fondateur, et Chloé Soavina, la chanteuse.

Quitte à égratigner les puristes, Hell's Rush étant connu dans le milieu du rock, avec des membres comme Lalah du groupe Kazar, des pontes du thrash métal malgache. Ou encore Karim, qui avec Eric et Degol ont fondé le groupe Tselatra. Dans ce nouvel album se retrouve en trame de fond le blues-rock. Ensuite, les riffs heavy s'y greffent, les sonorités terroirs, la pop, parfois même le country...

Pour un album destiné à sillonner les régions et les continents, l'idée est acceptable. « Quand nous avons fondé Kazar, nous n'avons pas pensé que nous faisions du thrash », fait savoir Lalah Kazar. Pour dire que sa génération est celle qui jouait avec le coeur. Loin de la génération actuelle qui y mêle parfois le cérébral. Présent également lors de la rencontre, Andry, auteur compositeur entre autres du groupe, le titre « Aza miherika » est de son ressort. Pour le concert, Hell's Rush, à part les sets musicaux, échangera également avec le public.

Sûrement, les neuf titres d'« In the name of love » seront joués sur la scène de la Teinturerie. La présence des membres et collaborateurs de l'univers Hell's Rush reste aussi à espérer, comme Abasse, Fortunat et d'autres encore. Pour ainsi dire, ceux qui ont fait les beaux jours du rock malgache depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui.