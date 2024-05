Ile Maurice: Une affaire bien intrigante !

Le palefrenier Kapil Jugnauth a informé les enquêteurs que le produit ayant servi au dopage de Secret Circle et Jack Tarr lui aurait été remis par l'entraîneur Yashin Emamdee et Hacksaye Sookhoo, assistant-entraineur de m'écurie Daby.

Tous ont été arrêtés ! Le plus intriguant demeure la lettre anonyme envoyée à la Horse Racing Division (HRD) à ce sujet. Il est fait mention spécifique des deux chevaux en question, avant même que les résultats antidopage ne soient connus. Nos whistleblowers seraient-ils vraiment bien intentionnés ? Comment ont-ils bien pu être au courent avant tout le monde ? Peuvent-ils innocenter les incriminés ou confirmer leur éventuelle culpabilité ?

Certains trouveraient qu'il y déviation, pour des raisons peut-être inavouables, mais la question mérite quand même d'être posée. Comment ces whistleblowers ont bien pu connaître l'identité des chevaux incriminés, en l'occurrence Secret Circle et Jack Tarr, avant même la HRD et le laboratoire QuantLAB ?

Comment se fait-il que les rumeurs au sujet de ses deux chevaux spécifiques, parmi une bonne centaine ayant été testés les jeudi 25 avril et mardi 2 mai, étaient publiés sur les réseaux sociaux avant toute communication officielle de la HRD ?

Une HRD qui a d'ailleurs réuni la presse pour expliquer son procédé autour de tout ce qui touche au test de dopage. L'entité a notamment informé que seul un de ses commissaires, David Labelle, peut décoder les résultats envoyés par QuantLAB. Un échantillon codé dépourvu de toute indentification est gardé sous protection à la HRD alors qu'un autre échantillon, tout aussi codé faisant office de résultat des samples en question, est envoyé par courriel à Labelle de QuantilAB. C'est alors que ce dernier pourra comparer les deux échantillons et connaître l'identité du cheval.

%

Retour sur les cas Secret Circle et Jack Tarr. QuantilAB informe la HRD d'un cas positif le mardi 2 mai en fin d'après-midi. Labelle ira extirper le nom de Secret Circle le même jour. L'entraîneur Emamdee est convoqué le jeudi 2 mai, le 1er étant férié. La presse en est informée le vendredi 3 mai.

Au sujet de jack Tarr, Labelle reçoit un courrier le vendredi le 3 en fin d'après-midi. Rappelons que Labelle ne connaît pas encore l'identité du cheval. Il est trop tard. La HRD a déjà fermé ses portes. Il attend le lendemain, soit le samedi 4 mai, pour obtenir l'identité du cheval. Il s'agit de Jack Tarr. La HRD communique officiellement.

Comment certains ont-ils pu avoir vent de ce qui se tramait avant la HRD et QuantiLAB ? «C'est grave», tonne un homme de loi. La police a ouvert une enquête. La HRD en a d'ailleurs fait part lors de son point de presse.

Rappelons que le palefrenier Kapil Jugnauth, qui a avoué avoir «tampered with» les chevaux en question, a accusé l'entraîneur Emamdee et l'assistant-entraineur de l'écurie Daby, Sookhoo, d'être les cerveaux derrière ce méfait.

Ne devrait-on pas aussi cuisiner Kapil Jugnauth pour connaître sa version au sujet de cette fameuse lettre anonyme ? A-t-on demandé à Jugnauth s'il était susceptible de savoir, hormis ses allégations contre Emamdee et Sookhoo, qui d'autres savaient pour son crime présumé ? Le palefrenier sera peut-être plus loquace en cour. L'a-t-il déjà été ? En discuter serait sub judice.

Pour l'heure, la demande de liberté conditionnelle d'Emamdee a été acceptée par la Bail and Remand Court le mardi 14 mai. L'entraîneur Yashin Emamdee, arrêté le vendredi 7 mai, a dû payer une caution de Rs 50 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 200 000. Kapil Jugnauth et Hacksaye Sookhoo ont eux aussi été libéré en attendant leur «hearing».