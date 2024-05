Ethiopie: Les responsables s'engagent à déployer des efforts concertés pour rendre pleinement opérationnel le barrage d'irrigation de Tendaho.

Addis Abeba — De hauts responsables gouvernementaux ont exprimé leur engagement à mener un effort concerté pour rendre pleinement opérationnel le barrage d'irrigation de Tendaho.

Les responsables se sont rendus dans l'état d'Afar en Éthiopie pour voir des projets de développement, notamment des projets d'eau potable et d'assainissement, des activités de culture de blé d'été et des projets de développement de l'irrigation.

Le ministre de l'eau et de l'énergie, Habtamu Itefa, le ministre de l'agriculture, Girma Amentie, la ministre de l'Irrigation et des basses terres, Aisha Mohammed et d'autres responsables du gouvernement fédéral d'âge régional faisaient partie de la délégation.

La ministre des basses terres et de l'irrigation, Aisha Mohammed, a dévoilé lors de l'événement que la rivière Awash présente un énorme potentiel pour développer de vastes étendues de terres agricoles dans la région, notant les efforts déployés pour rendre le barrage d'irrigation de Tendaho, construit sur la rivière Awash, pour développer 60 000 habitants, pleinement opérationnels.

Le barrage d'irrigation de Tendaho est un projet de développement d'infrastructures massif, selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie Habtamu Itefa, qui a également promis de terminer rapidement les opérations restantes autour du barrage.

Le ministre de l'agriculture, Girma Amente, a souligné l'importance du barrage en termes de capacité de récolter des produits agricoles toute l'année et par tous les temps, et a déclaré que la région possède un énorme potentiel agricole qui serait bénéfique non seulement à la région mais à l'ensemble du pays.