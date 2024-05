Tunisie: Clôture du Mois du patrimoine au Musée archéologique et ethnographique de Moknine

MONASTIR — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé de la gestion du ministère des Affaires culturelles, Moncef Boukthir, a présidé, samedi, la cérémonie de clôture de la 33ème édition du Mois du patrimoine organisée au Musée archéologique et ethnographique de Moknine, à Monastir.

Après avoir visité le salon national des clubs du patrimoine et des complexes culturels de toute la république, le ministre a inauguré un espace numérique et pris connaissance des collections exposées au musée de Moknine. La majeure partie de l'exposition fait fonction d'introduction au passé antique de la ville et de ses environs.

Inauguré en 2006, le Musée archéologique et ethnographique de Moknine présente des collections se rapportant aux arts et traditions populaires. On y trouve des spécimens de la poterie commune tournée et modelée qui servaient pour la cuisine et l'emmagasinage de l'eau et des denrées liquides, céréales, épices et féculents. D'autres sections montrent divers habits traditionnels et bijoux féminins et masculins.

A cette occasion, le ministre a souligné la nécessité de valoriser le patrimoine culturel national, assez riche et diversifié et de l'exploiter, comme étant un vecteur de développement économique pour plusieurs régions de la république.

Le ministre a encore évoqué la réforme du cadre juridique dans le secteur du patrimoine qui constitue l'une des priorités pour aboutir aux objectifs escomptés dont en particulier la création des richesses et des opportunités d'emploi.

Il a souligné la nécessité de promulguer des lois et des législations afin d'exploiter le patrimoine culturel et les musées, de renforcer le partenariat entre les secteurs public et privé ainsi que de soutenir davantage l'investissement privé dans les projets culturels et d'artisanat en faisant usage du numérique. Il a encore expliqué l'avantage de l'adoption d'une stratégie basée sur les technologies et la numérisation des données en lien avec le patrimoine devra permettre de parvenir à une nouvelle approche dans la valorisation du patrimoine et sa promotion.

La célébration du mois du patrimoine qui se déroule durant un mois constitue une occasion pour attirer l'attention sur le patrimoine et le rayonnement de la Tunisie à l'international, a fait savoir le ministre. Elle s'inscrit dans le cadre des stratégies nationale et internationale visant l'amélioration de la rentabilité du secteur du patrimoine et à en faire un secteur vital pour l'économie et la création des richesses, a-t-il dit.

La protection du patrimoine et sa valorisation est une responsabilité partagée pour tout le monde, a fait savoir Boukthir.

Le Mois du patrimoine organisé chaque année du 18 avril au 18 mai fête cette année sa 33ème édition sous le slogan " Notre patrimoine ... "Une vision se développe.. Une législation qui suit le rythme". Cet événement culturel est organisé sous l'égide du ministère des Affaires culturelles en partenariat avec l'Institut national du patrimoine (INP) et de l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC).

Le démarrage de ce rendez-vous annuel coïncide avec la célébration de "Journée mondiale des monuments" (18 avril) alors que sa clôture avec la "Journée internationale des musées" (18 mai).