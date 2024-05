Sénégal: Des semences de qualité nécessaires pour atteindre la souveraineté alimentaire (DRDR)

Kaolack — La souveraineté alimentaire passe par des semences de qualité, qui conditionnent une bonne productivité agricole, a souligné le directeur régional du développement rural (DRDR) de Fatick, Abdoulaye Camara, dans un entretien avec l'APS.

"L'un des points de départ pour atteindre le développement agricole et la souveraineté alimentaire, c'est la semence. Il est vrai qu'il faut des ressources en eau, des terres appropriées", a-t-il notamment affirmé, en marge d'une rencontre des acteurs impliqués dans le développement agricole des régions Kaolack, Fatick et Kaffrine.

Selon lui, "tant qu'on n'aura pas de semences appropriées, on ne pourra pas atteindre une production agricole conséquente avec le niveau de productivité qu'il faut pour atteindre la souveraineté alimentaire", même si les ressources en eau et des "terres appropriées" sont disponibles.

Il a annoncé que dans cette perspective, une réflexion est en cours, sur la stratégie opérationnelle d'acquisition de semences de prébase, la multiplication et la diffusion de semences certifiées pour les acteurs des filières arachide, maïs, mil, sorgho et sésame, dans les départements de Foundiougne, Nioro du Rip et Koungheul.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet "Gunge Mbay", mis en oeuvre à travers un partenariat stratégique entre le Fonds national de développement agrosylvopastoral (FNDASP) et l'Agence belge de développement (ENABEL).

Le projet est financé par l'Union européenne (UE), à hauteur de 15 millions d'euros, soit près de 10 milliards de francs CFA.

Il est exécuté dans les départements de Foundiougne, Koungheul et Nioro du Rip, en soutien au projet des agropoles élaboré dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE).

Accompagner l'Agropole centre en semences de qualité

Le Fonds national de développement agrosylvopastoral (FNDASP), à travers le projet "Gunge Mbay", travaille à accompagner l'Agropole centre en semences de qualité pour les filières prioritaires, selon son directeur exécutif, Jean-Charles Faye.

"Les semences constituent un intrant stratégique pour nous permettre d'arriver à atteindre l'autosuffisance alimentaire", a soutenu M. Faye.

Il s'agit, à travers ce projet, d'accompagner la productivité pour permettre d'approvisionner en matière première les unités qui seront mises en place dans le cadre de l'agropole et au profit des filières prioritaires identifiées.

Dans cette optique, le FNDASP envisage de signer un contrat de production de semences de prébase avec l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), pour 15 000 kilogrammes d'arachide, 4 000 kilogrammes de maïs, 200 kilogrammes de sésame et 96 kilogrammes de sorgho.

"L'acquisition de ces semences de prébase auprès de l'ISRA permet au FNDASP, via les ressources de +Gunge Mbay+, d'accompagner la multiplication et la diffusion de semences certifiées auprès des producteurs cibles du projet", a dit Jean-Charles Faye.

Ce volet multiplication de semences certifiées nécessite un accompagnement en intrants subventionnés par l'Etat et un encadrement technique des bénéficiaires par les spécialistes de la recherche/action, les services techniques et les partenaires financiers, selon le responsable du FNDASP.

Le président du conseil d'administration du CNCR, Nazirou Sall, reconnait qu'il y a "beaucoup d'argent investi dans les campagnes agricoles". Mais il note que malgré tout, "on n'arrive pas encore à résoudre beaucoup de problèmes".

M. Sall souhaite que l'Etat revoie la manière dont il finance les campagnes agricoles.

Le 3 avril dernier, lors de son message radiodiffusé à la nation, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, rappelait l"'urgence" pour le Sénégal de "gagner [sa] souveraineté alimentaire".

"Il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire en investissant plus et mieux dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, les trois mamelles nourricières de notre pays", avait-il notamment déclaré dans son adresse à ses compatriotes, à la veille de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance du Sénégal.

La souveraineté alimentaire a toujours été un leitmotiv pour les différents pouvoirs qui se sont succédé au Sénégal depuis son indépendance en 1960.

Les différentes campagnes agricoles menées chaque année ont très souvent charrié des contestations de la part des acteurs agricoles, notamment sur des questions relatives à la fixation du prix du kilogramme de semences et aux subventions allouées par l'État.

Afin d'éviter que tels problèmes se reproduisent, le chef de l'Etat tient "particulièrement à ce que les subventions substantielles dépensées chaque année dans la campagne agricole bénéficient aux véritables producteurs et non à des acteurs intermédiaires".

"Nous voulons des réflexions sur les problèmes liés au foncier, amorcés depuis 1996 et qui doivent aboutir", a fait valoir M. Sall, également porte-parole du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux du Sénégal (CNCR) et secrétaire général du Cadre de concertation des producteurs d'arachide (CCPA).

Il a appelé à revoir à la baisse le taux de crédit de 7,5% accordé au monde rural, pour permettre aux paysans d'être "moins dépendants" des établissements financiers.

Les exploitations familiales, parce qu'elles "nourrissent le Sénégal et le monde", doivent également bénéficier de plus de soutien, dit-il, de même que des solutions doivent être apportées au défi représenté par la transformation et la consommation des produits agricoles.