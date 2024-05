Maroc: Concours officiel de saut d'obstacles 3* de la Garde Royale à Tétouan - El Ghali Boukaa remporte le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Tétouan — Le cavalier El Ghali Boukaa a remporté le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le cadre du Concours officiel de saut d'obstacles 3* de la Garde Royale, organisé dimanche à Tétouan, sous le Haut Patronage de SM le Roi, Chef suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Lors de cette compétition, organisée à la carrière Hipica de Tétouan, El Ghali Boukaa, montant le cheval "Ugolino Du Clos", a bouclé le parcours sans faute en 39sec 30/100è.

El Ghali Boukaa s'est également adjugé la 2è et 3è place, montant respectivement "Call Me Blue PS" (44sec 91/100è, sans faute) et "A Kyss" (36 sec 90/100è et 4 points de pénalité).

La 4è place a été occupée par le cavalier Ali Al Ahrach sur "Douglas Mail" en 43sec 35/100è et 4 points de pénalité et la 5è par le vainqueur de l'édition précédente Jad Guerraoui sur "Empire VDV Z" (39 sec 21/100è et 8 points de pénalité).

Au terme de cette épreuve, le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Moulay Abdellah Alaoui, accompagné du Général de Division Abdelaziz Chatar, Commandant la Garde Royale, et du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a procédé à la remise des prix aux cavaliers occupant les premières places, en présence de personnalités civiles et militaires.

Dans une déclaration à la MAP, El Ghali Boukaa s'est dit "très chanceux d'avoir participé à cette compétition en montant trois chevaux extraordinaires, ce qui lui a permis d'obtenir ce résultat", soulignant que son attention est désormais dédiée à une bonne préparation pour la Semaine du Cheval et les autres compétitions à venir.

Au programme du Concours officiel de saut d'obstacles 3* de la Garde Royale à Tétouan figuraient 19 épreuves qui comportaient des options de franchissement de difficulté variable, y compris celles réservées aux catégories cadets, juniors, seniors et amateurs.