Maroc: Ouarzazate/INDH - Plus de 800 bénéficiaires d'une caravane médicale multidisciplinaire

Commune de Siroua (Province de Ouarzazate) - Plus de 800 personnes issues de la commune rurale de Siroua, dans la province de Ouarzazate, ont bénéficié des services d'une caravane médicale multidisciplinaire, organisée à l'occasion de la célébration du 19è anniversaire de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Initiée par la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Ouarzazate en partenariat avec l'INDH et l'Association marocaine des sages-femmes (AMSF), cette action sociale et solidaire a offert des services de santé et des consultations médicales dans différentes disciplines, notamment la gynécologie, l'ophtalmologie, la cardiologie, la santé bucco-dentaire et la médecine générale.

"Quelque 822 personnes ont bénéficié des services de cette caravane multidisciplinaire, qui s'inscrit dans le cadre des efforts menés à l'échelle de la province afin d'améliorer la qualité des prestations médicales offertes aux personnes en situation de précarité notamment, les femmes et les enfants", a indiqué le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale à Ouarzazate, Moulay Sahid.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable a souligné que cette initiative s'assigne également pour objectifs de promouvoir les valeurs de solidarité et d'entraide ainsi que d'améliorer les indicateurs de santé au niveau de la province, notamment dans les zones rurales.

Pour garantir la réussite de cette opération, a-t-il poursuivi, la Délégation provinciale et ses partenaires ont mobilisé un important staff médical composé de plus de 50 cadres médicaux et paramédicaux, en plus des unités médicales mobiles qui offrent plusieurs services de proximité.

Il a, par ailleurs, ajouté que cette caravane a été marquée par la distribution d'une quantité importante de médicaments à titre gracieux ainsi que l'organisation d'ateliers de sensibilisation sur la détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus.

A cette occasion, le gouverneur de la province de Ouarzazate, Abdellah Jahid, accompagné notamment d'élus locaux, de représentants des autorités locales et des services sécuritaires, a visité cette caravane médicale pour s'arrêter de près sur le bon déroulement de cette action ainsi que sur les multiples services médicaux fournis aux bénéficiaires.