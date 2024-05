Algérie: Un réseau criminel international de trafiquants de psychotropes démantelé à Bordj Bou Arreridj

ALGER — Les services de Gendarmerie nationale à Bordj Bou Arreridj, ont démantelé, dans le cadre d'une enquête concernant une précédente affaire de saisie de 837.000 gélules de "Pregabaline", un réseau criminel transfrontalier spécialisé dans le trafic de psychotropes, a indiqué dimanche un communiqué de ces services.

"Dans le cadre d'une enquête ouverte liée à une précédente affaire de saisie de 837.000 gélules de "Pregabaline", les éléments de la section Recherches de la Gendarmerie nationale de Bordj Bou Arreridj, ont démantelé un réseau criminel transfrontalier spécialisé dans le trafic de psychotropes, composé de 5 individus, et saisi une quantité considérable de comprimés psychotropes (1.200 gélules de Pregabaline 300 mg)", précise la même source.

L'opération est intervenue suite à "une enquête approfondie et l'exploitation des preuves techniques et scientifique, et le recours à des experts spécialisés, ce qui a permis l'identification et le démantèlement des membres dudit réseau criminel qui opèrent à travers plusieurs wilayas, grâce à la mise en place d'un plan bien ficelé.

L'enquête a révélé que les membres dudit réseau "importaient les psychotropes d'un pays étranger, pour les camoufler par la suite et les transporter des wilayas frontalières vers les wilayas de l'intérieur".

"Cinq (05) repris de justice ont été arrêtés et un total de 838.200 gélules de Pregabaline de fabrication étrangère saisies, outre un camion, un véhicule touristique et 450 millions de centimes en liquide et une somme

d'argent en devise, de faux billets en monnaie nationale et en devise, et 8 téléphones portables".

"Les mis en cause seront déférés devant les juridictions compétentes, après parachèvement de toutes les procédures légales", conclut le communiqué.