Algérie: Journée de l'étudiant - Réception de structures et organisation d'activités de sauvegarde de la mémoire à travers les wilayas de l'Est

CONSTANTINE — Les wilayas de l'Est du pays ont célébré dimanche le 68ème anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant, commémorant la grève des étudiants du 19 mai 1956, par la réception de nouvelles structures à l'effet d'améliorer les conditions de vie des citoyens et l'organisation de plusieurs activités et manifestations sportives et culturelles.

A Constantine, le moudjahid Mohamed Seghir Hamrouchi a donné à l'Université "Salah Boubnider" une conférence sur cette grève qui fut un tournant décisif pour la révolution de libération outre la distinction de moudjahidine et d'étudiants méritants.

A Batna, le Centre universitaire colonel Si El Houas de la wilaya déléguée de Barika a accueilli les festivités locales marquées par une cérémonie de recueillement à la mémoire des chouhada, l'inauguration au sein du Centre d'un bureau de poste et l'inspection du projet de 1000 places pédagogiques par le wali Mohamed Benmalek et le wali délégué Saïd Boudehab.

Il a été procédé aussi à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'un lycée à Barika et à la mise en service du réseau de gaz naturel alimentant 157 foyers et d'un terrain de proximité dans la mechta Ain Defila de la commune de Bitam.

A Guelma, 12 jeunes porteurs de projets ont reçu des arrêtés d'attribution de locaux commerciaux au cours d'une cérémonie présidée à l'université par la wali Mme Houria Aggoune.

%

Les autorités locales accompagnées de la famille révolutionnaire et des responsables de l'université se sont recueillis au cimetière des chouhada à la mémoire des martyrs avant d'assister aux activités culturelles tenues sur la place de l'étudiant et à la salle des conférences de la bibliothèque centrale de l'Université 8 mai 1945.

A Oum El Bouaghi, le wali Aïssa Aïssat accompagné des autorités civiles et militaires et d'étudiants se sont rendus au cimetière des chouhada où le drapeau national a été levée et une gerbe de fleurs déposée à la mémoire des martyrs tandis que l'Université "Mohamed Cherif Messaâdia de Souk Ahras a accueilli plusieurs activités et conférences sur l'évènement, données par le secrétaire de wilaya des moudjahidine Larbi Oudhaïnia et les professeurs Riad Boulehbal et Fateh Abdeli.

Outre la distinction d'étudiants universitaires, A Sétif, la commémoration a débuté devant la stèle commémorative du 19 mai 1956 à l'Université "Ferhat Abbas" par la levée du drapeau national et la lecture de la Fatiha du Saint coran à la mémoire des chouhada.

Le coup de départ a été donné ensuite à un cross à l'intérieur de l'Université avant la visite des stands des galeries de la créativité estudiantine au hall de l'amphithéâtre "Mouloud Kacem Naït Belkacem".

De leur côté, les autorités de la wilaya de Skikda et la famille révolutionnaire ont célébré cette date en se rendant au cimetière des chouhada de Ramdane Djamel où le drapeau national a été levé et la Fatiha a été lue à la mémoire des martyrs avant de se diriger vers l'Université 20 août 1955 pour visiter l'exposition de photos historiques organisée par le musée régional moudjahid colonel Ali Kafi et le salon des clubs scientifiques universitaires puis assister à un concert de musique et des lectures poétiques données par des étudiants avant de distribuer les prix aux étudiants lauréats des concours culturels et sportifs.

A Ouled Djellal, le wali Abderrahmane Dehimi et les autorités locales se sont rendus au cimetière des chouhada où le drapeau national a été levé, une gerbe de fleurs déposée et la Fatiha du Saint coran lue à la mémoire des chouhada.

Le secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine, Abdelhalim Chenoufi, a rappelé dans son allocution à l'occasion les sacrifices des étudiants algériens qui avaient rejoint les maquis pour défendre leur dignité et leur patrie et pour que l'Algérie vive libre et indépendante, saluant les efforts consentis par l'Etat algérien aujourd'hui pour construire l'Algérie nouvelle.