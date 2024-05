Algérie: Bengrina appelle à la consolidation de la référence religieuse et culturelle nationale

TIMIMOUN — Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina a appelé, samedi soir depuis Timimoun, à la consolidation de la référence religieuse et culturelle nationale.

Lors d'un rassemblement populaire organisé au théâtre de plein air de Timimoun en présence des cadres et militants de sa formation politique, M. Bengrina a mis l'accent sur "la nécessité de protéger la sécurité intellectuelle face aux tentatives de certaines parties visant à décréditer le rôle de l'Algérie à l'échelle internationale ainsi que ses positions, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur des causes justes".

Dans le même sillage, M. Bengrina a souligné l'importance de "la protection du patrimoine culturel et de la référence religieuse nationale modérée, humanitaire et qui respecte les libertés". Un patrimoine, ajoute-t-il, "en cohésion avec l'unité et la souveraineté du pays, ouvert au monde et défenseur des causes de libération et des droits des peuples à l'autodétermination".

Le président du Mouvement El-Bina a mis en exergue le rôle important du Cheikh Sidi Belkebir dans la préservation de ce patrimoine à travers son école qui a formé de nombreux Oulémas pour poursuivre son projet.

"Cette école qui allie l'éducation avec l'enseignement et l'orientation, est, aujourd'hui, le rempart de notre référence culturelle et religieuse", a-t-il dit mettant en avant l'importance de renforcer cette référence à travers les efforts conjugués de tous les acteurs.

A cette occasion, le président du Mouvement El-Bina a appelé à une participation massive à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain, soulignant qu'elle constituera une étape importante pour consolider le processus d'édification de la nation.