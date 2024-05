Algérie: Le pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah, un acquis important pour le pays

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, dimanche à Alger, que le pôle scientifique et technologique de la ville nouvelle de Sidi Abdallah, était un "important acquis" pour l'Algérie, au vu de ses structures modernes, à même de dispenser une formation de qualité aux étudiants.

Après avoir inauguré le pôle scientifique et technologique du chahid "Abdelhafid Ihaddadène" de la ville de Sidi Abdallah, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'Etudiant, le président de la République s'est déplacé vers l'Ecole nationale supérieure de l'intelligence artificielle (ENSIA), où il a rencontré les étudiants qu'il a assurés de l'accompagnement et du soutien de l'Etat.

Le Président M. Abdelmadjid Tebboune a, en outre, rappelé que la Ville nouvelle de Sidi Abdallah avait été réalisée selon les exigences requises par les villes nouvelles dans des délais acceptables.

Le président de la République a, également, visité l'atelier scientifique conjoint entre l'Ecole nationale supérieure de l'Intelligence artificielle et le groupe Sonatrach, où il a écouté des explications sur le fonctionnement et les missions de cet atelier, avant de se rendre à l'Ecole nationale supérieure des Mathématiques et d'assister à une partie de la Conférence scientifique animée en anglais par un enseignant algérien exerçant dans une université finlandaise.

Au niveau de cet édifice scientifique et technologique, le Président de la République a visité une exposition dédiée aux inventions et aux projets réalisés par les étudiants, notamment dans le domaine de l'électricité industrielle, de l'agriculture et de la médecine.

Lors de ses échanges avec les étudiants qui ont réalisé ces projets, le Président de la République a réaffirmé le soutien de l'Etat à ces projets et l'encouragement des étudiants pour davantage d'innovation et de créativité, et pour qu'ils créent leurs propres start-up.