Ile Maurice: Bodybuilding - Denis Ayen s'octroie deux Pro Cards

C'est le rêve de tout bodybuilder d'avoir une carte pro un jour dans leur carrière. À Pretoria, le 18 mai, Denis Ayen en a obtenu deux. L'une dans la catégorie Masters et l'autre dans le concours bodybuilding toutes catégories.

Denis Ayen a remporté 3 victoires à l'IFBB President Santonja African Cup. La première dans la catégorie Masters, la deuxième dans la catégorie bodybuilding pour les athlètes de plus de 90 kilos et la troisième dans le concours toutes catégories.

«Normalement, on n'a pas de pro card chez les Masters de plus de 40 ans, mais les organisateurs ont décidé de m'en donner quand même une», dit le culturiste sur les réseaux sociaux. Ne perdant pas sa concentration - malgré l'émotion qui le gagnait déjà - Denis Ayen a pris part victorieusement au concours des bodybuilders de plus de 90 kilos.

Et comme on ne dit jamais deux sans trois, il a également remporté le concours toutes catégories à l'issue duquel il a obtenu sa seconde pro card. «J'ai crié, j'ai pleuré parce que derrière chaque victoire il y a un gros travail abattu. Cela n'a pas été une ou deux victoires, mais trois avec deux pro cards pour une seule personne», ajoute Denis Ayen.

Celui-ci remercie sa famille, ses proches, ses amis qui l'ont soutenu, sans oublier la Mauritius Body Building and Fitness Federation (MBBFF) qui a financé son voyage et le logement en Afrique du Sud. À noter que Denis Ayen est le troisième athlète affilié à la MBBFF à s'octroyer des pro cards après Risley Coomarassamy et Jimmy Raynald (Ndlr : ils les avaient obtenus en octobre 2023 au Grand prix des Seychelles).

Denis Ayen avec une de ses pro cardset un trophée gagnés à Pretoria.

Nous ne manquerons pas de mentionner la prestation de Jaansheir Hossenbocus, deuxième Mauricien envoyé par la MBBFF à Pretoria. Le culturiste mauricien a pris la 2e place dans la catégorie Classic Physique et la 3e en Classic Bodybuilding.

Jaansheir Hossenbocus a terminé 2een 'Classic Physique' et 3e en 'Classic Bodybuilding'.

Le travail d'une équipe

S'il y a quelqu'un qui est très content, c'est bien Richard Albert, président de la MBBFF. Mais plutôt que de s'attribuer le succès des athlètes, il se dit satisfait du travail de l'équipe siégeant à la MBBFF.

«Certes, c'est moi qui préside le comité mais j'ai le privilège d'avoir une équipe derrière moi pour me soutenir. Le travail porte ses fruits mais on ne s'arrêtera pas là. En moins d'un an les Mauriciens ont obtenu 4 'pro cards'. Maurice est reconnue à l'étranger dans le domaine du culturisme. À ce jour, nous visons aussi les championnats du monde et les titres de Mr Universe. Toutefois, il nous faudrait avoir plus de financement pour envoyer davantage d'athlètes talentueux à des compétitions internationales», déclare Richard Albert. Ce dernier ajoute que la MBBFF étudie aussi la possibilité d'organiser une compétition internationale à Maurice dans le futur.