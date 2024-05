Burkina Faso: Décès du président Iranien - Le Capitaine Ibrahim Traore salue la mémoire d'un défenseur des intérêts iraniens

Apres le crash de son hélicoptère et des heures de recherche, le président iranien Ebrahim Raïssi a été retrouvé mort. Le chef de l'Etat burkinabè, le Capitaine Ibrahim Traore, a présenté, via le compte Meta de la présidence du Faso, ses sincères condoléances au peuple ami et frère d'Iran.

« C'est avec tristesse que j'ai appris la disparition du Président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raïssi, ce dimanche 19 mai 2024.

En cette douloureuse circonstance, j'exprime au nom du peuple burkinabè et au mien propre, mes sincères condoléances et toute ma solidarité au peuple ami et frère d'Iran.

Je salue la mémoire d'un dirigeant engagé pour la défense des intérêts de son peuple et pour la souveraineté de son pays », a écrit le capitaine Ibrahim Traoré.