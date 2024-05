Algérie: Lancement officiel du Recensement général de l'agriculture

BLIDA — Le Recensement général de l'agriculture (RGA) visant à connaitre les capacités nationales et l'identification des besoins en vue d'une prise de décisions fondées sur des données scientifiques précises lors de l'élaboration de la politique du secteur, a été lancé officiellement dimanche à partir de la wilaya de Blida.

Le lancement officiel de cette opération devant se poursuivre jusqu'au 17 juillet prochain a été supervisé par le Secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Hamid Bensaâd, en présence des autorités locales et du Secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), Abdellatif Dilmi.

Procédant au lancement de l'opération partir de la ferme pilote de la commune de Mouzaïa (ouest de Blida), M. Bensaâd a souligné l'" importance" de ce RGA, 3e du genre, après ceux de 1973 et 2001, vu qu'il "permettra l'obtention de données fiables et précises sur lesquelles seront fondées les futures politiques sectorielles".

Il a ajouté que le secteur agricole a connu, ces dernières années, "une dynamique sans précédent, fruit de la nouvelle approche fondée sur la relance de la totalité des filières agricoles stratégiques pour relever le défi de l'autosuffisance durable dans le but de renforcer la sécurité alimentaire du pays".

Pour sa part, le SG de l'UNPA a appelé tous les agriculteurs activant dans différentes filières agricoles, de même que les professionnels du secteur, à "s'impliquer dans cette opération qui leur profitera plus qu'à quiconque".

Selon les responsables en charge du RGA auprès du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, cette opération a mobilisé plus de 7.000 agents recenseurs, 1.300 contrôleurs, 120 superviseurs de wilayas et 29 superviseurs nationaux, ayant tous bénéficié d'une formation au niveau des centres et instituts de formation relevant du ministère.

Cette opération, a-t-on expliqué, est un outil essentiel pour la collecte de données scientifiques précises sur les potentialités et les capacités du secteur agricole en termes de répartition géographique, de cultures, d'exploitation des terres, de nombre de têtes de bétail, des pratiques agricoles, de ressource humaine, ainsi que des structures et infrastructures du secteur, des exploitations, des terres irriguées et autres données qui serviront de base pour déterminer les politiques de développement et orienter les décisions, tout en permettant au secteur d'édifier un système informatique efficient.

Le questionnaire constitue le document officiel de ce recensement. Il portera toutes les informations requises sur les exploitations agricoles et se repartit en plusieurs sections englobant chacune des détails sur les exploitations agricoles, dont l'identité de l'investisseur, le foncier agricole, la ressource humaine employée, la ressource animale, les bâtisses, le matériel agricole et autres.

Une fois collectées, ces informations, conjuguées aux nouvelles données concernant l'exploitation des capacités existantes dans le Sud du pays, entre terres et eaux destinées au développement des cultures stratégiques, seront introduites quotidiennement dans la plateforme numérique du RGA, selon la même source.

Le RGA est un entretien entre l'agent recenseur et l'agriculteur. L'agent recenseur va distribuer un avis de passage, sur lequel il portera le jour et l'heure à laquelle il reviendra dans l'exploitation pour effectuer son entretien. Il pourra aussi commencer son entretien, si l'agriculteur l'accepte, dès son premier passage.

La même source a également insisté sur le caractère confidentiel de l'entretien et des données collectées, qui seront directement transmises au niveau central en toute sécurité, conformément aux lois en vigueur, notamment celles liées au secret statistique et à la protection des données personnelles.

Le ministre de l'Agriculture, Youcef Cherfa a réitéré à maintes reprises l'importance extrême accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la réussite du RGA, car il s'agit d'un mécanisme de base pour connaître les capacités nationales et identifier les besoins afin de prendre des décisions fondées sur des données scientifiques précises.

A noter l'émission, hier samedi, de deux timbres postaux dédiés au 3e RGA, avec 200.000 copies pour chaque timbre.

L'opération de prévente a été programmée pour les 19 et 20 mai au niveau des Recettes principales d'Algérie-Poste et sera généralisée à l'ensemble des bureaux de poste à travers le territoire national les deux jours suivants avec possibilité d'achat sur le site officiel d'Algérie Poste.