Algérie: Forum d'affaires algéro-polonais - Vers l'établissement de partenariats économiques plus denses

ALGER — Un forum d'affaires algéro-polonais a été organisé dimanche à Alger, lors duquel des opérateurs économiques des deux pays ont affiché leur volonté de nouer davantage de partenariats d'investissement et d'intensifier les échanges commerciaux bilatéraux.

Organisé par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), en collaboration avec la Chambre polonaise de commerce et l'ambassade de Pologne en Algérie, ce forum a réuni plus de 140 opérateurs économiques algériens et une délégation d'hommes d'affaires polonais composée de représentants de 15 grandes entreprises polonaises activant dans divers domaines, notamment le bâtiment et les travaux publics, l'électricité, l'agriculture et la commercialisation des produits agricoles, les machines et équipements agricoles, les produits vétérinaires, la sidérurgie et le consulting.

A cet égard, le président de la CACI, Kamel Hamenni, a salué la tenue de ce forum qui permet d'explorer les opportunités d'affaires entre les opérateurs des deux pays, soulignant que l'Algérie, qui connait une stabilité financière et économique et dispose des infrastructures nécessaires, a enregistré une amélioration notable de son climat d'affaires, notamment grâce aux développements qu'ont connus les cadres juridiques liés à l'investissement.

Pour sa part, le directeur général de la CACI, Hocine Zaoui, a estimé que ce forum constituait "une opportunité importante pour développer les relations économiques et commerciales bilatérales et les promouvoir au niveau des relations d'amitié solides entre les deux pays", rappelant les atouts économiques dont disposent l'Algérie, qui constitue une porte d'entrée vers le marché africain, et la Pologne, cinquième puissance économique de l'Union européenne.

Le directeur de la promotion et du soutien des échanges économiques au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Rabah Fassih a quant à lui, mis en avant l'importance de ce forum qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations commerciales et économiques liant les deux pays, lequel intervient suite aux concertations politiques algéro-polonaises en mars 2023, couronnées par nombre de recommandations dont, le renforcement et l'intensification de la coopération économique entre les deux pays.

Ce forum intervient dans une conjoncture particulière où l'Algérie a opéré de nombreuses réformes visant à améliorer le climat des affaires, notamment la nouvelle loi sur l'investissement, la loi monétaire, et le cadre législatif relatif au foncier économique, a précisé M. Fasih

Dans ce contexte, il a appelé à intensifier les efforts en vue d'augmenter le volume des échanges commerciaux, outre l'examen des possibilités d'exploitation des opportunités d'investissement disponibles, particulièrement dans les domaines où la Pologne jouit d'un savoir-faire et d'une expérience, tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie, notamment les énergies renouvelables et le matériel agricole.

De son côté, le chargé d'affaires à l'Ambassade de Pologne en Algérie, M. Przemyslaw Gumiela, a précisé que la tenue du Forum confirmait la dynamique que connait les relations bilatérales, et l'intérêt des sociétés polonaises à développer les relations économiques et à investir en Algérie, relevant que le volume actuel des échanges "est susceptible d'augmenter compte tenu des capacités de l'Algérie, grand pays en Afrique, et de la Pologne en tant que puissance économique en Europe".

La chargée des Affaires économiques à l'Ambassade de Pologne en Algérie, Mme Ewa Niemier-Pawlowska, a affirmé que son pays s'intéressait au marché algérien "prometteur", soulignant l'importance des nouvelles réformes opérées par l'Algérie, notamment dans le domaine législatif relatif à l'investissement.

Le Forum a vu la tenue de rencontres bilatérales entre les hommes d'affaires des deux pays, outre, la présentation d'un exposé de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement (AAPI), pour faire connaitre les différentes opportunités d'investissement en Algérie et les cadres légaux qui les régissent, en sus de la présentation des sociétés polonaises participantes.

Le Forum a été suivi par la tenue de la première session du Conseil d'affaires algéro-polonais, créé officiellement en avril 2018, en tant qu'outil efficace pour promouvoir les relations économiques des deux pays et examiner la coopération bilatérale.