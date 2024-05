Algérie: Journée nationale de l'étudiant - Diverses activités organisées dans le Sud

OUARGLA — Diverses activités culturelles, scientifiques et sportives, ponctuées d'expositions mettant en lumière la contribution du mouvement estudiantin dans la lutte pour l'indépendance et l'édification de l'Algérie post-coloniale, ont marqué, ce dimanche, la célébration de la Journée nationale de l'étudiant à travers les wilayas du Sud du pays.

Cette journée commémorative, coïncidant chaque année avec le 19 mai, a été l'occasion pour les autorités civiles et militaires, accompagnées des membres de la famille révolutionnaire et de représentants de la société civile, de rendre hommage aux sacrifices des étudiants durant la Guerre de libération nationale et de souligner leur rôle dans le processus de construction du pays.

Les festivités ont débuté par des moments de recueillement aux carrés des martyrs, où des gerbes de fleurs ont été déposées au pied des stèles commémoratives et la Fatiha du Saint Coran a été récitée à la mémoire des chouhada.

A Ouargla, une exposition a été organisée sur l'esplanade de la salle de conférences de l'université Kasdi-Merbah, suivie d'une cérémonie en l'honneur des étudiants lauréats des compétitions scientifiques, culturelles et sportives, ainsi que des étudiants palestiniens. En marge de cette cérémonie, l'université a reçu un don de 16 films sur la Guerre de libération de la part de la direction locale de la culture et des arts.

Dans les wilayas d'El Oued, Tamanrasset et Adrar, la famille universitaire a commémoré la Journée nationale de l'étudiant par l'organisation d'expositions de startups et de projets innovants, de rencontres scientifiques et historiques, et de cérémonies de distinction des étudiants porteurs de projets et de ceux qui se sont distingués lors de différentes compétitions.

Djanet et Béchar ont également vibré au rythme de diverses activités, notamment des expositions de photographies et de documents historiques, des expositions dédiées aux créations et innovations des étudiants, des projections de documentaires et des cérémonies en l'honneur des lauréats.

Partout dans le Sud du pays, des initiatives similaires ont marqué cette journée commémorative, la 68ème au souvenir de la grève historique du 19 mai 1956, symbole de l'engagement indéfectible de la jeunesse algérienne dans la lutte pour la liberté et l'indépendance.