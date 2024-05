Ile Maurice: Patrick Assirvaden recherché par la police

On se souvient de l'incident au meeting de l'opposition du 1eᣴ-Mai où les journalistes de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) ont été priés de quitter les lieux. Comme nous le disait un député : «On la connaît trop bien la MBC. Ses journalistes allaient manipuler les images et retransmettre ce qu'il ne faut pas à la télévision le soir. D'ailleurs, on les a vus en train de filmer tôt le matin quand les sympathisants n'étaient pas encore arrivés.»

On a vu et entendu Patrick Assirvaden demander à un certain Kevin d'accompagner les journalistes de la MBC vers la sortie. Cela, probablement pour la sécurité de ces derniers car on entendait des cris de «b** li déor»* dans la foule. Le député rouge a repris le micro pour lancer :«Je demande à l'officier de police responsable du meeting de Port-Louis de faire évacuer la MBC TV. Nou pale nanie mesan, me fer li ale.»

Des images montrant des policiers intervenir entre les journalistes de la MBC et des sympathisants de l'opposition ont aussi circulé. Selon nos informations, la police rechercherait maintenant Patrick Assirvaden, et cela, 19 jours après l'incident. Nous n'avons pas pu entrer en contact avec le député. D'après une source, ce dernier se rendra ce matin aux Casernes centrales pour cette affaire et il sera accompagné d'un homme de loi.