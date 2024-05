Ile Maurice: Kickboxing - Bauluck s'arrête en demi-finale

Pas de chance pour Fabrice Bauluck. Hier, en demi-finale de la catégorie des moins de 54 kilos (en full contact), il n'a pu prendre sa revanche sur l'Ukrainien Strilets Danylo qui l'avait battu l'an dernier aux championnats du monde. Il s'est incliné sur le score de 2-1.

Qu'est-ce qui n'a pas marché pour Fabrice Baukuck ? Judex Jeannot nous l'explique : «Fabrice n'a pas su développer sa boxe. Il n'a pas su écouter. À la première et deuxième reprise, il a à peine boxé. Il a donné l'occasion à son adversaire de prendre l'initiative et de marquer des points bêtes. C'est à la troisième reprise qu'il a réagi. C'est là qu'il a commencé à boxer. C'est un peu dommage mais c'était trop tard» , dit l'entraîneur national de kickboxing. Certes, en tombant en demi-finale, le Mauricien a obtenu le bronze mais ce n'était pas la médaille espérée et pas l'objectif voulu.

«Si Fabrice avait gagné l'or j'aurais été content. Mais je n'étais pas venu en Turquie pour que Fabrice gagne l'or. À cette coupe du monde, je voulais surtout voir où il en est en ce moment. À notre retour à Maurice, je jouerai pleinement mon rôle de coach. Il faudra procéder à des réajustements en attendant les championnats du monde l'an prochain» , poursuit Judex Jeannot.

Après avoir découvert le haut niveau en Turquie, Donovan Lisette et Wayne Perrine devront travailler plus dur à leur retour à Maurice.

Chez les younger Juniors , en low kick, dans la catégorie des moins de 48 kilos, Wayne Perrine, 15 ans, a été vaincu par Abduvoris Zohidov de l'Uzbekistan, sur le score de 0-3. Comme le seul combat qu'il a disputé était la finale, il s'est octroyé l'argent mais, là encore, ce n'était pas le but recherché comme nous le rappelle Judex Jeannot.

«Comme Donovan Lisette (éliminé vendredi dernier en Low Kick, moins de 71 kilos), Wayne Perrine est venu en Turquie pour découvrir ce qu'est vraiment le haut niveau. À leur retour, les deux devront travailler davantage, faire des ajustements et progresser. Ici, en Turquie, les coups sont vraiment durs, les combats sont très durs et les adversaires très coriaces. C'est cela le kickboxing, c'est cela la World Association of Kickboxing Organizations (WAKO), c'est cela le haut niveau. Ce que je vois c'est que le niveau du kickboxing ne cesse de monter d'année en année. Nous, avec les moyens de bord qu'on a, je me demande si on pourra continuer à progresser. On est à Maurice et c'est compliqué...» , dit l'entraîneur national mauricien de kickboxing.