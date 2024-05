Ile Maurice: Une même immatriculation pour deux voitures

Depuis que l'immatriculation très personnalisée a été autorisée en 2020, beaucoup de propriétaires se sont jetés sur cette possibilité. L'immatriculation change de celle donnée par la National Land Transport Authority (NLTA) et ne reflète pas l'âge du véhicule...

Il suffit de réserver l'immatriculation choisie en ligne et de payer Rs 25 000. On présume que la NLTA enregistre ces immatriculations, qui parfois ne sont composées que de lettres, sur un système informatique sophistiqué. Et que le registre informatisé l'empêche de donner la même immatriculation à deux véhicules. Mais ce n'est pas si sûr.

H.A., qui venait de faire enregistrer sa voiture le 1er avril 2024 avec HA 555, était le 10 mai dans sa voiture, garée à Quatre-Bornes, quand un inconnu l'a approché et lui a fait comprendre que la voiture de sa cousine a la même immatriculation. Il n'a pas voulu en croire ses oreilles et l'inconnu lui a immédiatement fait parler à la cousine par video call. Celle-ci lui a montré sa plaque minéralogique et lui a envoyé la photo de son horsepower. «C'est très grave !» , ont dit les deux propriétaires.

«Ça roule»

Le plus grave, c'est que lorsqu'ils se sont rendus séparément et à différents moments à la NLTA, le préposé leur a dit que ce numéro est bien enregistré à leur nom. Le système informatique de la NLTA ne semble pas détecter deux véhicules portant la même immatriculation. Ils ont alors décidé de confronter officiellement la NLTA à cette grave anomalie. H.A. a aussi fait une maincourante à la police et se dit disposé à changer d'immatriculation, mais sans débourser. Or, il semble que la NLTA n'ait pas encore décidé de la marche à suivre. En attendant, les deux voitures circulent sur nos routes avec la même plaque minéralogique.

%

H. A. est hébété : «J'aurais compris si les deux réservations et enregistrements avaient été simultanément faits en ligne ou presque et que la base de données de la NLTA n'avait pas encore été mise à jour après le premier enregistrement.» Or, la dame avait enregistré la sienne il y a plusieurs années. À noter aussi que les deux voitures ne sont pas de la même marque, ni n'ont un moteur de la même capacité, entre autres. Aussi, nous avons noté que la plaque HA 555 est écrit de la même façon sur les documents pour les deux véhicules.

Le député du Mouvement militant mauricien Aadil Ameer Meea a une question en ce sens ce mardi au Parlement. «Ma parliamentary question ne passera probablement pas puisqu'elle se trouve vers la fin de la liste», nous dit-il. «Toutefois, je compte sur le ministre Ganoo pour faire une déclaration au Parlement à ce sujet ce mardi même. Car, si cette affaire est avérée, les conséquences peuvent être très graves. Imaginez un cas de hit and run ou d'agression et que le propriétaire d'un véhicule avec la même immatriculation est arrêté pour rien ! Mais attendons d'abord la version officielle d'Alan Ganoo.»

Selon une source, il existerait d'autres cas de ce genre. On nous a même transmis l'immatriculation personnalisée utilisée. Commentaires d'un automobiliste : «Avec toutes les amendes récupérées par la NLTA pour stationnement illégal notamment, pourquoi n'achète-t-elle pas une bonne application informatique ?»