Algérie: Arkab en visite de travail en République du Congo pour élargir les perspectives de coopération bilatérale

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab effectue, du 20 au 22 mai, une visite de travail en République du Congo, en vue d'élargir les perspectives communes de coopération bilatérale et d'examiner les voies de leur développement dans les différents domaines notamment celui de l'énergie et des mines, indique un communiqué du ministère.

"A l'invitation du ministre des Hydrocarbures de la République du Congo, M. Bruno Jean Richard Itoua, le ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab effectue, du 20 au 22 mai, une visite de travail à Brazzaville, capitale de la République du Congo, accompagné des Président-Directeurs Généraux des groupes Sonatrach et Sonelgaz, ainsi que du président de l'Agence nationale des activités minières (ANAM) et de cadres du secteur", précise le communiqué.

Cette visite s'inscrit en droite ligne dans "les efforts conjoints visant à renforcer les relations fraternelles historiques ancrées entre les deux pays pour élargir les perspectives communes de coopération bilatérale et examiner les voies de leur développement notamment dans le domaine de l'énergie et des mines, et ce dans le cadre de la mise en oeuvre des résultats de la visite du ministre congolais des Hydrocarbures, effectuée en mai 2022 en Algérie, ayant été sanctionnée par la signature du procès-verbal des discussions entre l'Algérie et la République du Congo dans le domaine des hydrocarbures".

Lors de la visite du ministre congolais en Algérie, la délégation ministérielle avait visité plusieurs installations gazières à Arzew, ainsi que le Centre de Recherche et de Développement et l'Institut Algérien de pétrole (IAP).

Elle avait également tenu des réunions au niveau du groupe Sonatrach et des organismes de régulation relevant du secteur des hydrocarbures, à l'instar de l'Agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).

Dans le cadre de sa visite, M. Arkab aura plusieurs rencontres et réunions avec des responsables congolais, notamment avec le ministre des Hydrocarbures et le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, selon la même source.