Ile Maurice: Les paires Carcasse/Alfred et Bonne/Paul enchaînent les compétitions en Europe

Les deux paires mauriciennes de beach volley, David Carcasse-Gilbert Alfred et Liza Bonne-Valentine Paul, poursuivent leur préparation en Europe. Cela en vue de la phase finale de la Coupe Continentale qualificative pour les Jeux olympiques de Paris 2024 prévue au Maroc du 20 au 23 juin.

Les deux paires ont disputé le Beach Pro Tour Challenge Futures de Madrid en Espagne. Les garçons étaient en lice en premier (9-12 mai) et avaient été tirés dans la poule C. Ils ont disputé deux matches et se sont inclinés face aux Espagnols Alvaro Viera Iglesias et Antonio Saucedo Amodeo (14-21, 13-21) et les Allemands Lui Wust et Philipp Huster (11-21, 12-21). Nos compatriotes poursuivent leurs entraînements intensifs avant de prendre part à deux autres tournois en terre espagnole, soit le CNVP Alicante du 23 au 26 mai et le WEVZA Alicante du 29 mai au 2 juin.

Les filles, de leur côté, avaient été tirées dans la poule D du tournoi madrilène doté de 5000 euros de prize money. Elles se sont inclinées par deux fois, soit face aux Espagnoles Nazaret Florian et Aina Munar Galmès, 11-21 et 14-21 et ensuite devant les Belges Sarah Cools et Lisa Van den Vonder, 8-21 et 7-21.

Liza Bonne et Valentine Paul effectueront un camp d'entraînement en Espagne jusqu'au 28 mai avant, possiblement, de prendre part à un autre tournoi du Beach Pro Tour en Pologne, Stare Jablonki, du 30 mai au 2 juin. Elles se rendront ensuite en France pour un autre stage du 31 mai au 3 juin avant d'enchaîner, en principe, avec deux tournois du Beach Pro Tour Futures, soit du 6 au 9 juin en Bulgarie et du 10 au 15 juin en France.