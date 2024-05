Maroc: 10ème forum mondial de l'Eau à Bali - Le 8ème Grand Prix Mondial Hassan II de l'Eau décerné à la FAO

Bali (Indonésie) — Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, accompagné du ministre de l'Équipement et de l'Eau Nizar Baraka, a procédé, lundi à Bali (Indonésie), à la remise du 8ème Grand Prix Mondial Hassan II de l'Eau, décerné cette année à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Retenue parmi 84 candidatures reçues par le secrétariat du Grand Prix Mondial Hassan II de l'eau, la FAO a reçu un chèque d'une valeur de 500.000 dollars américains lors de la cérémonie d'ouverture de la 10ème édition du Forum mondial de l'Eau, qui se tient jusqu'au 25 mai au Centre de conventions Nusa Dua à Bali, pour son engagement en faveur de "la sécurité des ressources en eau pour la souveraineté alimentaire et le partage de la prospérité ".

Dans une allocution de circonstance, M. Akhannouch a indiqué que le Grand Prix Mondial Hassan II de l'Eau rend hommage à Feu SM Hassan II pour les actions du défunt Souverain en matière de politique et de développement durable de l'eau, notamment à travers la construction de barrages et de réseaux d'irrigation.

Ce prix rend également hommage à SM le Roi Mohammed VI, qui a engagé un programme ambitieux de l'ordre de 14 milliards de dollars dédié à la durabilité de l'eau, visant le maintien de la construction des barrages d'eau, le transfert d'eau de bassin à bassin et la construction de plusieurs unités de dessalements de l'eau de mer dans de grandes villes marocaines comme Casablanca, Agadir et Tanger, a ajouté le Chef du gouvernement.

Créé en mars 2002, le Grand Prix Mondial Hassan II de l'Eau est une initiative conjointe du Conseil mondial de l'Eau et du Royaume du Maroc, en mémoire de Feu Sa Majesté Hassan II et en hommage aux efforts que le défunt Souverain a déployés en faveur du développement de la coopération internationale et de la solidarité pour la gestion durable des ressources en eau et leur préservation.

Le Grand Prix Mondial Hassan II de l'Eau est attribué tous les trois ans à l'occasion de chaque édition du Forum en récompense aux initiateurs de projets ayant accompli une importante contribution dans les domaines du développement et de l'utilisation des ressources en eau, au niveau tant scientifique qu'économique, technique, environnemental, social, institutionnel, culturel ou politique.

La FAO, une organisation intergouvernementale des Nations unies, créée en 1945 à Québec et dont le siège se trouve à Rome depuis 1951, a reçu la 8ème édition de ce prestigieux prix en reconnaissance de son engagement envers l'agenda mondial de l'eau et de la sécurité alimentaire, indique un communiqué du ministère de l'Équipement et de l'Eau.

La FAO a également été primée pour ses efforts visant à améliorer la disponibilité de l'eau pour la production agricole et à atteindre la sécurité alimentaire et améliorer les revenus, et en hommage à toutes les initiatives et projets qu'elle a mis en oeuvre sur le terrain, ajoute le communiqué.

En outre, cette organisation a été sacrée pour son rôle important dans le soutien technique, politique et stratégique qu'elle apporte à de nombreux pays à travers le monde, face aux défis liés à la sécurité hydrique et alimentaire.

La cérémonie d'ouverture du 10e Forum Mondial de l'Eau a été marquée par la projection d'un film institutionnel sur la politique du Royaume du Maroc en matière de gestion des ressources hydriques, grâce à la politique sage de Feu SM Hassan II et de SM le Roi Mohammed VI.

M. Akhannouch, accompagné de M. Baraka, préside la délégation officielle marocaine qui participe à la 10ème édition du Forum mondial de l'Eau qui se tient sous le thème "L'eau pour une prospérité partagée".

La délégation marocaine prenant part à ce Forum est composée de hauts responsables relevant des secteurs ministériels concernés, ainsi que des partenaires institutionnels et des acteurs et experts du secteur de l'eau.