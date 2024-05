Afrique: SIEL 2024 - Le Congolais Dibakana Mankessi remporte le Prix Orange du Livre en Afrique

Rabat — L'écrivain et sociologue congolais Dibakana Mankessi a remporté, samedi à Rabat, le prix Orange du Livre en Afrique 2024 pour son ouvrage "Le psychanalyste de Brazzaville", a annoncé le jury de cette sixième édition, en marge du 29è Salon International de l'Edition et du Livre (SIEL-2024).

Ce livre, paru en 2023 aux éditions "Les lettres mouchetées", emporte les lecteurs vers la République du Congo des années 1960, avec en toile de fond, les soubresauts d'une ville en plein essor, épicentre d'un pays nouvellement indépendant.

"Le psychanalyste de Brazzaville", troisième roman de l'auteur, est organisé autour de trois personnages, à savoir Kaya, le psychanalyste qui accueille les figures les plus importantes de la ville, Massolo, sa gouvernante et Ibogo, l'étudiant idéaliste qui devient un milicien assoiffé de sang.

Dans une déclaration à la MAP, Dibakana Mankessi s'est dit très heureux de remporter ce prix qui constitue un signe de reconnaissance au travail qu'il a fourni tout au long du processus de création, invitant par la même occasion les férus de lecture à prendre connaissance de son ouvrage qui donne la parole à une kyrielle de personnages.

"Je pense que l'écriture est un partage et j'ai envie, à travers ce roman, de partager avec les autres ma vision des choses et du monde de manière générale", a-t-il souligné, saluant, par ailleurs, le Maroc pour l'organisation réussie du SIEL qui promeut le livre et la lecture, ainsi que la Fondation Orange pour ce Prix grâce auquel la littérature africaine est mise en avant sur la scène littéraire internationale.

%

Pour sa part, la commissaire du SIEL et directrice du Livre, des Bibliothèques et des Archives au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Latifa Moftaqir, a souligné qu'avec des initiatives comme celles du prix Orange du Livre en Afrique et des efforts comme ceux du SIEL, les énergies se dirigent vers la refondation d'une réelle souveraineté culturelle et créative en Afrique, indiquant que "le Maroc, sous les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, fait du capital humain, de la valorisation du patrimoine et de la créativité sous toutes ses formes, le socle de son projet de développement".

Mme Moftaqir a, en outre, ajouté que pour sa 6ème édition le prix Orange du Livre en Afrique souligne encore plus sa vocation universelle et sa volonté de promouvoir les imaginaires du continent, en honorant et en valorisant les écrivains francophones africains.

De son côté, la Secrétaire générale d'Orange Maroc, Hind Lfal, a mis en avant le travail de la Fondation Orange Maroc qui est centré sur trois axes principaux, à savoir l'éducation, notamment avec les programmes "Les écoles numériques" et "Maisons digitales", qui permettent à la Fondation d'apporter, à travers le digital, sa pierre à l'édifice éducatif marocain.

"Le deuxième axe porte sur la culture, notamment avec le Prix Orange du Livre en Afrique, alors que le troisième concerne l'environnement", a-t-elle fait savoir, soulignant, par ailleurs, que le livre est un très bel outil de brassage et que l'imaginaire permet de transcender les frontières et les langues.

Abondant dans le même sens, la directrice du mécénat Littérature et Musées à la Fondation Orange, Françoise Fernandes, a souligné que la fondation agit au quotidien à travers des actions d'accès à l'éducation, à la santé ou encore à la connaissance, donnant l'exemple du "WikiChallenge", un concours qui s'adresse aux écoliers en Afrique, afin de leur permettre de prendre conscience très tôt du plaisir de l'écriture, de la lecture et du partage.

Selon elle, le Prix Orange du Livre en Afrique "créé en 2019 par la Fondation Orange, a pour objectif de soutenir la vivacité de l'édition africaine francophone, de jeter les ponts entre les cultures et de susciter des rencontres et l'envie d'agir ensemble".

La présidente du jury de la 6ème édition du prix Orange du Livre en Afrique, Véronique Tadjo, a relevé, quant à elle, que Dibakana Mankessi a fait preuve d'une grande ambition littéraire dans ce roman très ingénieux porté par une très belle écriture, notant que "son récit nous parle d'une Afrique après l'indépendance dans les années 60, ainsi que de tous les soubresauts, les illusions, les joies et tout ce qui va marquer le futur de l'Afrique".

S'agissant du prix Orange du Livre en Afrique, elle a affirmé, que cette initiative a pour objet de rendre la littérature africaine encore plus visible et de célébrer les divers talents sur le continent.

Cette soirée a également été marquée par la remise des prix du concours WikiChallenge, qui permet à plusieurs écoliers africains de s'améliorer en écriture et de se familiariser avec les outils numériques en apprenant à publier en ligne.

Le Prix Orange du Livre en Afrique joue un rôle important dans la promotion de la littérature africaine. Depuis sa création, ce Prix a distingué plusieurs auteurs dont les oeuvres ont marqué le paysage littéraire africain, contribuant ainsi à une meilleure compréhension et appréciation de la diversité et de la richesse de la littérature africaine.