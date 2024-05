Maroc: JPO de la DGSN - Sensibiliser le public à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des mineurs

Agadir — Le stand "Femmes et mineurs victimes de violences", aménagé dans le cadre des Journées portes-ouvertes de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), qui se poursuivent jusqu'au 21 mai à Agadir, vise à sensibiliser le public à l'importance de dénoncer les violences à l'égard de ces deux catégories de la société.

Cet espace permet aux visiteurs de s'informer des différentes structures mises par la DGSN à la disposition des citoyens en vue de les impliquer dans la lutte contre toutes les formes de violence commises à l'encontre des femmes et des enfants, et de mettre en avant le rôle des cellules chargées de cette mission, dont la cellule centrale d'encadrement et de suivi, ainsi que les cellules décentralisées d'accueil et d'écoute.

Le Contrôleur général et cheffe du service des affaires touchant à la famille et aux moeurs publiques à la direction de la police judiciaire, Maryama El Iraqi, a expliqué que la Direction a mis à la disposition des citoyens 137 cellules d'écoute et d'accueil, notant que les commissariats de police comptent également 445 bureaux d'écoute.

Mme El Iraqi a, en outre, souligné que la violence à l'égard des femmes se manifeste sous différentes formes, dont les violences physique, psychologique, économique, sexuelle et les violences via les technologies modernes, ajoutant que l'objectif de ce stand consiste également à faire connaitre le rôle des brigades des mineurs. Elle a, dans ce sens, précisé que des brochures ont été mises à la disposition des visiteurs contenant des conseils destinés aux enfants en cas d'agression sexuelle et les procédures à suivre pour dénoncer ces abus.

%

Le coup d'envoi de la 5è édition des Journées portes ouvertes de la DGSN, qui coïncide avec la célébration du 68ème anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale, a été donné, jeudi soir à Agadir, sous le thème "La sûreté nationale : citoyenneté et solidarité". Cette initiative citoyenne vise à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place par la DGSN pour assurer la sécurité des personnes et des biens et préserver l'ordre public.

Les JPO de la DGSN ont débuté en 2016 à Casablanca et se sont institutionnalisées pour devenir un événement annuel qui permet au grand public de découvrir les diverses facettes du métier de la police.