Algérie: Les MNT, thème des 14e Journées médico-chirurgicales de la Sûreté nationale

ALGER — "Les maladies non transmissibles (MNT) : facteurs de risque et importance de la prévention" a été, lundi à Alger, le thème des travaux des 14e Journées médico-chirurgicales de la Sûreté nationale, avec la participation de médecins spécialistes et généralistes des services médicaux relevant de la Sûreté nationale.

Ces Journées médico-chirurgicales, qui se déroulent sur deux jours, visent à appuyer l'investissement dans la formation continue au profit des ressources humaines pour optimiser, continuellement, la performance et renforcer la communication professionnelle entre les praticiens de la santé.

Dans ce cadre, il a également mis l'accent sur l'importance de l'organisation de cette rencontre scientifique, qui s'inscrit dans le cadre de l'accord conclu entre les services de la Sûreté nationale et le ministère de la Santé, à travers lequel ils s'attèlent au développement des structures sanitaires, à la promotion de la prise en charge et de l'accueil, outre la réalisation de nouveaux établissements de santé.

M. Badaoui a, en outre, souligné l'impératif d'améliorer la performance conformément à des programmes prometteurs visant à assurer les moyens au profit de ce secteur important, et ce, en termes d'équipements, de formation, et d'habilitation relative aux corps médicaux et paramédicaux de la Sûreté nationale dans différentes spécialités.

Cette démarche tend à asseoir un système sanitaire efficace et global à la hauteur des aspirations des personnels de la Sûreté nationale.

Il a rappelé par la même occasion, toutes les réalisations accomplies dans ce domaine, à travers les différents acquis du secteur de la santé de la Sûreté nationale, à savoir, les établissements hospitaliers et les structures médicales, équipés par un matériel moderne permettant d'effectuer toutes les pratiques médico-chirurgicales, sous l'encadrement d'équipes et de cadres compétents.

Il a estimé que cette rencontre constituait une opportunité pour échanger les expériences et les expertises, et suggérer des recommandations à même de renforcer les acquis, appelant tout un chacun à appuyer et à coordonner les vues, les suggestions et les initiatives pour élaborer des décisions scientifiques objectives, en vue de développer le système de santé de la Sûreté nationale.

D'autre part, M. Badaoui a rappelé tous les efforts consentis inlassablement par l'Etat, et à sa tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en accordant un intérêt particulier à la ressource humaine, en réunissant les conditions idoines à sa formation.

A cette occasion, des médecins retraités ont été distingués pour leurs efforts déployés tout au long de leurs carrières aux hôpitaux relevant de la Sûreté nationale.