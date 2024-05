Algérie: Le secteur agricole contribue au PIB à hauteur de 18%

ALGER — Le secteur de l'agriculture contribue au Produit intérieur brut (PIB) de 18%, soit plus de 4747 milliards DA (35 milliards USD), a indiqué, lundi à Alger, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa.

Dans une allocution, lue en son nom par le Secrétaire général du ministère, à l'occasion de l'ouverture officielle de la 24e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agro-industrie (SIPSA FILAHA), le ministre a souligné que "le secteur connait une grande dynamique et constitue un levier pour la sécurité alimentaire nationale", faisant savoir que le secteur de l'agriculture en Algérie contribuait de plus d'un quart de la main oeuvre nationale, soit 2,7 million travailleurs tout en assurant 75% de couverture des besoins alimentaires nationaux.

La cérémonie d'ouverture de cette édition, organisée par le think-thank (FILAHA INNOV) s'est déroulée en présence du ministre sahraoui du Développement économique, du Conseiller du ministre de l'Agriculture de la République islamique de Mauritanie, invitée d'honneur de cette édition, et de la commissaire à l'Economie rurale et à l'Agriculture de la commission de l'Union africaine, Josefa Leonel Sacko, outre des représentants de différents départements ministériels, des organismes professionnels et des conseils nationaux.

Organisé sur une superficie de 30.000 m2 au Palais des expositions à Alger, le Salon qui devrait accueillir 35.000 visiteurs a vu la participation de 39 pays et plus de 700 exposants.