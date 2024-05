Afrique: SIEL 2024 - Les enjeux de la créativité littéraire et artistique face au développement de l'IA en débat

Rabat — Les enjeux de la créativité littéraire et artistique face au développement de l'Intelligence artificielle (IA) ont été au centre d'une rencontre littéraire organisée, dimanche à Rabat, dans le cadre de la 29ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL).

Les participants à cette conférence, placée sous le thème "Le développement de l'intelligence artificielle : quels enjeux pour la créativité littéraire et artistique ?", se sont penchés sur le développement de l'IA qui représente à la fois un véritable défi et une réelle menace pour de nombreux domaines, notamment ceux de la créativité littéraire et artistique, en dépit de ses innombrables apports aux domaines technique et scientifique.

Pour Zhor Karam, professeure universitaire et chercheuse dans le domaine de la culture numérique, l'IA pose effectivement de réels défis pour les domaines de la littérature et des arts, malgré ses réalisations dans les champs scientifique et technique.

Elle a, dans ce sens, insisté sur l'impératif de mener une réflexion sur le rapport entre l'IA et le développement qu'elle a connu, ainsi que sur le pouvoir dont dispose l'Homme pour faire face aux différentes représentations de cette intelligence.

%

Notant que l'IA a permis de fournir des services "incroyables", ce qui constitue un acquis historique et technique pour l'Homme, notamment sur les plans scientifique et technique, elle a expliqué que le défi actuel est inhérent à l'impact de l'intelligence artificielle sur les expressions à portée symbolique et les éléments qui constituent l'essence de la littérature et du talent.

De son côté, Alexander Kevin, expert et spécialiste en IA, a souligné l'importance de l'Intelligence artificielle générative, surtout dans les conversations, affirmant que de nombreux experts la considèrent comme une "invention magique".

Le défi posé par l'IA pour les écrivains est réel, a-t-il admis, étant donné que la créativité ne peut égaler les techniques de cette invention.

"L'IA peut créer et produire, mais seulement sur un plan quantitatif que l'être humain ne peut atteindre et cela génère un véritable conflit dans cette relation", a-t-il relevé, précisant que l'IA peut être d'un grand apport dans les domaines de la traduction, du journalisme et du commentaire sportif, puisqu'il est possible, grâce à ChatGpt, d'écrire des textes de manière fluide et dans des délais courts.

Dans son intervention sur les défis de la créativité littéraire face au développement de l'IA, l'historien et écrivain Mohamed Hajji Mohamed a indiqué que la littérature comprend de nombreux genres (roman, nouvelle, poésie...) qui soulèvent un défi lié à l'évaluation et la compréhension des significations, chose que l'IA n'est pas en mesure de faire malgré ses succès dans les domaines scientifiques.

Il a mis l'accent, à cet égard, sur de nombreuses questions liées à la relation entre la compétence humaine et l'IA, soulignant les craintes que celle-ci peut susciter chez les écrivains.