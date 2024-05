Afrique: UA - L'Algérie peut favoriser les échanges intra-africains à travers son secteur agricole

ALGER — La Commissaire à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable de l'Union Africaine (UA), Mme Josefa Sacko, a estimé lundi à Alger, que l'Algérie dispose d'un secteur agricole résilient, lui permettant de favoriser les échanges commerciaux intra-africains dans ce segment.

Intervenant à l'ouverture de la 22e édition du Salon international de l'agriculture de l'élevage et de l'Agro-industrie "SIPSA-FILAHA", Mme Sacko a affirmé que "L'Algérie dispose d'un secteur agricole résilient qui peut favoriser le renforcement des échanges commerciaux dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)".

Rappelant que la résilience du secteur agricole algérien a été démontrée pendant la pandémie du COVID-19, permettant au pays d'éviter des perturbations majeures de la chaîne d'approvisionnement agricole, l'agronome angolaise a expliqué que "la ZLECAF peut servir de passerelle efficace à l'Algérie pour commercialiser ses produits agricoles sur le marché intégré de l'Afrique et renforcer ses relations commerciales dans une zone qui compte 1,4 milliard d'habitants".

Mme Sacko a également évoqué la stratégie de l'Algérie pour diversifier son économie et développer certains sous-secteurs, soulignant que cette démarche "offre un fort potentiel au pays pour renforcer son commerce avec l'Afrique".

%

Mettant en avant les efforts déployés par l'Algérie pour favoriser les échanges commerciaux intra-africains, notamment dans le volet logistique et transport, la diplomate a expliqué que les parcs agro-Industriels africains communs (CAAPs) que l'Union Africaine oeuvre à lancer peuvent constituer "une autre voie à l'Algérie pour établir des corridors alimentaires basés sur des chaînes de valeurs régionales compétitives dans le cadre de la ZLECAF".

Inaugurée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, accompagné par le conseiller du ministre de l'Agriculture mauritanien, dont le pays est l'invité d'honneur de cette édition, ainsi que du ministre du Développement économique de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), cette 22e édition du Salon qui devra se poursuivre jusqu'au 23 mai, totalise plus de 700 exposants, représentant 39 pays.

Une gamme variée de produits, pour répondre aux besoins du monde rural, des exploitations agricoles et des professionnels de l'élevage, est proposée aux visiteurs à travers les différents stands, mettant en avant des équipements et installations pour bâtiments d'élevage, alimentation des animaux et breuvages, des matériaux de pêche et d'aquaculture, ainsi que d'autres de travail du sol et d'entretien de l'espace rural et forestier.

Le salon propose aussi dans son chapitre dédié au développement durable une gamme d'agro fourniture entre semences, engrais et produits phytosanitaires.

Ce Salon professionnel abrite également des pavillons internationaux à l'image de celui du Brésil, marquée par la participation des entreprises productrices et exportatrices de viande.

D'autres segments du secteur agricole, notamment de la Turquie, d'Italie, des Pays-bas, de France, d'Espagne et de la Chine, sont présents à travers plusieurs entreprises.

Organisée en partenariat avec l'Institut sénégalais de recherche agricole, cette rencontre sera l'occasion d'échanger les expériences entre les différents experts africains pour proposer des solutions aux défis des changements climatiques et la sécurité alimentaire pour les populations de la région.